Coupe du Monde (F) : La France écrase le Canada et décroche la médaille de bronze

L'équipe de France repart avec une médaille de la Coupe du monde de rugby féminin. Et elle sera en bronze. Soit sa sixième dans ce même métal en neuf éditions, après 1994 (face au Pays de Galles), 2002 (face au Canada), 2006 (toujours face au Canada), 2014 (contre l'Irlande) et 2017 (face aux Etats-Unis). Alors qu'en 1991, aucune médaille de bronze n'avait été distribuée même si les Bleues avaient bel et bien également terminé troisièmes, avec la Nouvelle-Zélande. Aucun autre pays n'a terminé autant de fois troisième que la France. Ce samedi, lors du match comptant pour la troisième place, les Bleues ont écrasé le Canada (36-0), du côté de l'Eden Park d'Auckland en Nouvelle-Zélande. Une belle réaction après leur grosse déception de leur demi-finale perdue de seulement un petit point contre les "Black Ferns" de la Nouvelle-Zélande (25-24). Le soulagement était d'ailleurs visible, chez les Françaises, lors du coup de sifflet final, lorsqu'elles se sont alors serrées dans les bras, après avoir donc su se remobiliser.

Ménager a inscrit un doublé

Les Bleues, portées par leurs supporters, ont construit leur très large succès autour d'un total de cinq essais. L'ailière Marine Ménager a même inscrit un doublé. C'est, comme très souvent, dans le premier acte que les Tricolores ont alors pris définitivement les choses en main, avec pas moins de trois essais marqués, par la deuxième ligne Madoussou Fall (12eme), la demie de mêlée Pauline Bourdon (37eme) et par Marine Ménager (40eme+1). A la pause, le score était alors déjà de 22-0. Au retour des vestiaires, les Bleues sont restées sur leur lancée, avec notamment un quatrième essai de la pilier Annaëlle Deshaye (29-0, 44eme). Marine Ménager a ensuite signé son doublé (61eme). En face, les Canadiennes n'ont guère réussi à s'exprimer dans le jeu, malgré le carton jaune de Vernier (67eme), puis la sortie sur blessure de Ménager, non remplacée. Une belle fin de tournoi avant un enchaînement avec le Tournoi des six nations au printemps, et dans la perspective également de l'édition 2025 de la Coupe du Monde, qui aura alors lieu du côté de l'Angleterre.