Coupe du Monde : Aix-en-Provence accueillera le XV de France

Le staff du XV de France a fait son choix. Alors que le règlement de la Coupe du Monde ne permettra pas aux joueurs de Fabien Galthié de bénéficier des installations de Marcoussis, la sélection tricolore aura bien deux camps de base durant la phase de poules. S’il était acquis que Rueil-Malmaison accueillerait les Bleus en amont du match d’ouverture face à la Nouvelle-Zélande le 8 septembre 2023 au Stade de France puis de la rencontre face à l’Uruguay le 14 septembre à Lille, le XV de France prendra ensuite la direction du sud du pays afin d’aborder au mieux le duel face à la Namibie le 21 septembre à Marseille puis la rencontre l’opposant à l’Italie ne 6 octobre à Lyon. C’est à Aix-en-Provence que les Bleus poseront leur valises pour aborder la deuxième moitié de la phase préliminaire de la Coupe du Monde, un choix que le staff tricolore avait érigé en priorité ces derniers mois.

Aix-en-Provence ne confirme pas encore

Au total, Fabien Galthié et ses hommes devraient passer pas moins de trois semaines dans les Bouches-du-Rhône, Aix-en-Provence ayant été désignée « site de match » par l’organisation du Mondial et la FFR. Pour valider de manière définitive ce choix, Fabien Galthié et son staff y sont attendus dès la semaine prochaine. La mairie de la ville, de son côté, s’est bornée à confirmer qu’elle « accueillera effectivement une équipe pendant deux ou trois semaines sur une base de site de match, en plus de son camp de base initiale », selon son directeur des sports Olivier Penin, interrogé par RMC Sport qui évoque également l’accueil d’une équipe « prestigieuse »… qui sera donc le XV de France. Une fois le match face à l’Italie passé et si les Bleus ne font pas de faux-pas, la préparation du quart de finale prévu le samedi 14 ou le dimanche 15 octobre en soirée au Stade de France sera effectuée en Ile-de-France.