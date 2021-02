Coupe du Monde 2023/Atcher : « Comment passer à côté d’un tel match d’ouverture ? »

Claude Atcher, directeur général de la Coupe du Monde 2023

« Ça a fait l’objet de pas mal de débats depuis le tirage au sort. Il y avait des considérations à la fois financières, sportives, et en matière d’image et de renommée de la compétition. Mais comment passer à côté d’un match d’ouverture entre la France et la Nouvelle-Zélande ? J’en ai des frissons quand j’en parle. Je pense que c’était impossible. Comment aujourd’hui ne pas imaginer que les deux meilleures équipes de la poule A ne se rencontrent pas lors du match d’ouverture ? C’est fait. C’est un grand bonheur de l’avoir fait. Il y a un élément supplémentaire, c’est qu’on ne se retrouvera pas avant la finale si jamais on devait se retrouver en finale. C’est un élément important. Je pense que du côté de la Nouvelle-Zélande, il y a quelques sourires qui vont se crisper, de savoir qu’ils vont jouer le match d’ouverture au Stade de France contre l’équipe de France. »



Sébastien Chabal, ancien international

« Ça va être incroyable, ça va être fou, ça va être dingue. Les joueurs vont vivre un moment incroyable. C’était déjà improbable que la Nouvelle-Zélande et la France tombent dans la même poule, c’est arrivé. Il fallait faire de l’ouverture de cette compétition un grand moment, avec cette confrontation, c’était juste normal et logique. Ça va être fou pour les joueurs, pour les Français. Les Blacks vont se demander : « qu’est-ce qu’ils vont nous faire, ces petits Frenchies ? » »



Charles Ollivon, capitaine du XV de France

"Un match d’ouverture France 6 All Blacks, si on aime le rugby c’est forcément un match de rêve. Cette compétition-là, déjà, elle est à part. Alors pouvoir la débuter en France contre les All Blacks, une équipe mythique, ça n’a pas d’égal. Jouer une Coupe du Monde à domicile, ça rajoute de l’émotion car on sera devant notre public, nos amis, nos familles. Ça rajoute beaucoup d’attente autour de l’équipe. Lorsqu’on s’engage dans une compétition, encore plus quand elle est à domicile, c’est pour la gagner, ça me parait évident. On va y aller étape par étape et on va essayer de se préparer au mieux pour ce très grand événement. »