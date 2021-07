Coupe du Monde 2023 : Un pas de plus vers la qualification pour les Tonga

➡️ 🇹🇴 54 - 10 🇨🇰@officialTongaRU garde un espoir de se qualifier pour @france2023 après avoir battu les Îles Cook. Prochain rendez-vous contre le champion du Asia Rugby Championship | #RWC2023

👉 https://t.co/63VxVgd4cd pic.twitter.com/wjqp3kaKWu



— Rugby World Cup (@RugbyWorldCupFR) July 24, 2021

Les Samoans auront deux chances pour se qualifier

Oubliée la désillusion des deux défaites face aux Samoa, les Tonga se sont relancées dans la course à la Coupe du Monde. Opposés ce samedi sur la pelouse de Pukekohe aux Iles Cook dans une rencontre pouvant les rapprocher de la France en 2023, les hommes de l’ancien international australien Toutai Kefu ont profité de la puissance de Fifita Walter et Sam Vaka pour prendre très tôt l’avantage. Toutefois, Ben Tou a relancé les Iles Cook en milieu de première mi-temps. Toutefois, le capitaine Sonatane Takulua et Sione Tuipulotu ont su donner une marge de seize longueurs à Manu Samoa au moment de retrouver les vestiaires. La deuxième mi-temps n’a finalement été qu’une formalité pour les Samoans qui s’imposent de 44 longueurs (54-10) et devront désormais attendre pour connaître la suite de leur programme.En effet, cette victoire face aux Iles Cook, qui ont appelé l’ancien demi d’ouverture des All Blacks Lima Sopoaga pour renforcer leur staff en vue de la rencontre, ne permet pas encore aux Samoa de rejoindre les équipes qualifiées pour la Coupe du Monde 2023. Toutefois, ce succès les qualifient pour un barrage Asie-Pacifique. Une rencontre disputée sous la forme de match aller et retour qui les opposera au vainqueur de l’Asia Rugby Championship prévu en janvier prochain et qui mettra aux prises Hong Kong, la Corée du Sud et la Malaisie. Le vainqueur de ce barrage validera son billet pour le Mondial 2023 au sein de la Poule B avec l’Afrique du Sud, l’Irlande et l’Ecosse. L’équipe battue aura une dernière chance de se qualifier via un ultime tournoi dont le vainqueur rejoindra le pays de Galles, l’Australie et les Fidji dans la Poule C.