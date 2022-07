Coupe du Monde 2023 : Première qualification du Chili, qui a renversé les Etats-Unis

🇨🇱 Une première historique ! Le Chili s’est qualifié pour la Coupe du Monde 2023 face aux USA ! 💪

Ils rejoignent la poule D aux côtés de l'Angleterre, de l'Argentine, du Japon et des Samoa.#RWC2023 pic.twitter.com/7FoYbDNnNb



Videla, héros des Condors

Le Chili a réalisé un véritable exploit ! Battus à domicile le week-end dernier par les Etats-Unis au match aller des barrages, les Sud-Américains ont arraché d’un rien leur qualification pour la Coupe du Monde 2023 en France. Pourtant, l’entame de la rencontre a été à sens unique en faveur d’une sélection américaine ambitionnant de participer à son neuvième Mondial, qui aurait été le septième de suite. En l’espace d’une demi-heure, Martin Iosefo à deux reprises puis A.J. MacGinty sont allés trois fois à l’essai, permettant aux Eagles de mener de 19 points. Toutefois, le carton jaune reçu par Nick Civetta dans la foulée de la troisième réalisation a permis aux Chiliens de se relancer. Marcelo Torrealba puis Nicolas Garafulic ont piégé la défense américaine deux fois en l’espace de quatre minutes afin de ramener les Condors à cinq points au moment de retrouver les vestiaires. Une fois l’infériorité numérique terminée, les Eagles ont repris le dessus et cela s’est concrétisé huit minutes après la reprise.Joe Taufete’e a su passer en force pour aplati le quatrième essai des Etats-Unis dans cette rencontre. Ce à quoi l’arrière Santiago Videla a répondu deux minutes plus tard pour maintenir les Américains sous pression. Après une pénalité d’A.J. MacGinty peut avant l’heure de jeu, le pilier Matias Dittus a rapproché les Condors à une longueur des Eagles avec une quinzaine de minutes à jouer à Glendale. C’est alors que les joueurs de Gary Gold ont fait la faute de trop. Une dernière pénalité de Santiago Videla dans les cinq dernières minutes a permis au Chili de passer devant avec deux points d’avance. Un écart qui n’a finalement pas bougé. Avec cette courte victoire (29-31), le Chili s’impose d’un point au cumul des deux rencontres (51-52) et se qualifie pour sa première Coupe du Monde. Versés dans la Poule D, les Chiliens affronteront l’Argentine, l’Angleterre, le Japon et les Samoa. Les Etats-Unis, quant à eux gardent une chance de qualification à l’automne prochain lors d’un ultime tournoi de repêchage.