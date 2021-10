Coupe du Monde 2023 : L'Uruguay se qualifie et sera dans la poule de la France

L'Uruguay remporte le match retour du play-off pour Amériques 1 et se qualifie pour la #RWC2023

Score cumulé : 🇺🇾 50 - 34 🇺🇸 pic.twitter.com/K7TBtuDTs4

Les Etats-Unis ont encore une chance d'en faire de même

La Coupe du Monde 2023 de rugby, organisée du côté de la France, commence petit à petit à prendre forme. En effet, ce samedi, l'Uruguay s'est officiellement ajoutée aux nations qui y prendront part, en obtenant donc sa précieuse qualification. Les Uruguayens savent ainsi également déjà qu'ils seront dans la poule de l'équipe de France, où se trouve ainsi également la Nouvelle-Zélande.Un match retour, qui faisait donc suite à la manche aller, au terme de laquelle, les Etats-Unis avaient, cette fois, eu le dernier mot, et de justesse (19-16). Los Teros disputeront ainsi le cinquième Mondial de leur histoire, après celui des années 1999, 2003, 2015 et 2019.L'Uruguay est qualifiée en tant que meilleure nation américaine et est donc ainsi reversée dans le groupe A, en compagnie du XV de France ainsi que des All Blacks. En ce qui concerne les Etats-Unis, rien n'est perdu, puisqu'ils peuvent encore se qualifier pour cette Coupe du Monde 2023 de rugby, en France.Une confrontation loin d'être acquise d'avance, dans la mesure où, à l'occasion du tour de repêchage et à la surprise générale, le Chili s'est offert le scalp du Canada. Les Canadiens ne participeront donc pas à un Mondial de rugby et ce, pour la toute première fois de leur histoire.