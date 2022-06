Coupe du Monde 2023 : L'Espagne définitivement remplacée par la Roumanie

Communiqué de World Rugby :



« À la suite d'un appel interjeté par la Federación Española de Rugby (FER), une commission d'appel indépendante a confirmé la décision initiale de la commission judiciaire indépendante concernant les manquements à l'éligibilité des joueurs lors du processus de qualification régional européen pour la Coupe du Monde de rugby 2023. Le 5 mai 2022, une commission judiciaire indépendante a déterminé que l'Union espagnole avait enfreint le règlement d'éligibilité de World Rugby en alignant Gavin van den Berg lors de deux matchs de qualification pour la Coupe du Monde de rugby 2023. La sanction imposée par le comité comprenait une amende et une déduction de points, ce qui a empêché l'équipe nationale espagnole de se qualifier pour la Coupe du Monde de rugby 2023 en France. Un comité d'appel indépendant composé de Wang Shao Ing (président), Adam Casselden SC et John Langford (ancien joueur, Australie) a été convoqué pour examiner l'appel de la Fédération espagnole contre la décision et la sanction du comité. Conformément à la portée de la procédure d'appel, le syndicat espagnol devait prouver soit que :

a) la décision du Comité judiciaire indépendant était erronée ;

b) dans l'intérêt de la justice que la décision soit annulée et/ou

c) que la sanction infligée était manifestement excessive ou erronée dans son principe.



Dans le cadre de son appel, l'Union espagnole a cherché à introduire de nouvelles preuves qui n'ont pas été soumises au Comité judiciaire indépendant. Le comité d'appel indépendant a soigneusement examiné les arguments du syndicat espagnol concernant la raison pour laquelle la nouvelle preuve devrait être admise, a examiné toutes les nouvelles preuves documentaires et a décidé de ne pas l'admettre parce que : il a déterminé que le syndicat espagnol n'avait pas expliqué de manière adéquate pourquoi ces éléments de preuve n'étaient pas disponibles après une enquête raisonnable avant l'audience initiale ; et en tout état de cause, il ne serait pas dans l'intérêt de la justice de le faire après avoir pris en considération toutes les circonstances, y compris la considération qu'une partie des nouveaux éléments de preuve présentés était non seulement incomplète, mais contenait des allégations contre le joueur et d'autres concernant la modification d'une photocopie d'un document national d'identité qui a fait l'objet d'enquêtes en cours par les organes compétents appropriés de la juridiction espagnole.



Le comité d'appel indépendant a examiné la décision initiale du comité judiciaire indépendant sur la base des éléments de preuve dont il disposait. Après avoir examiné les observations détaillées de l'Union espagnole et de World Rugby, la commission d'appel indépendante a rejeté l'appel. Conformément aux règlements de World Rugby, la décision de la Commission d'Appel Indépendante est définitive et exécutoire, sans autre droit d'appel. En ce qui concerne la qualification pour la Coupe du Monde de Rugby 2023, la déduction de 10 points appliquée au tableau de qualification européenne pour la Coupe du Monde de Rugby 2023 par la Commission Judiciaire Indépendante est maintenue, ce qui signifie que la Roumanie se qualifie comme Europe 2 dans la poule B en remplacement de l'Espagne, et le Portugal remplace la Roumanie dans le Tournoi final de qualification en novembre 2022. »