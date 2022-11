Coupe du Monde 2023 : Le dernier billet pour le Portugal ou les Etats-Unis

Portugais et Américains se sont répondus

Elles ne sont plus que deux encore en lice. Alors que 19 des 20 billets pour la Coupe du Monde 2023 ont déjà été distribués, le dernier sera en jeu vendredi prochain au Sevens Stadium de Dubaï. En effet, lors de la dernière journée du Tournoi de Qualification Final organisé aux Emirats, le Portugal et les Etats-Unis en découdront pour rejoindre la Poule C du prochain Mondial, organisé à l’automne 2023 en France. Dès la première des trois journées de ce tournoi de repêchage, la donne était claire. En effet, alors que les Etats-Unis ont étrillé le Kenya (68-14), les Portugais ont fait de même avec Hong Kong (42-14). La deuxième journée, dont les deux rencontres ont été disputées ce week-end n’ont absolument pas fait taire la hiérarchie nette entre les quatre nations en lice pour disputer la Coupe du Monde 2023.Grâce à la bagatelle de treize essais face à une équipe Kenyane qui a joué toute la deuxième période à quatorze et la fin de match à treize, le Portugal n’a pas connu de difficultés pour s’imposer (85-0). Le talonneur de Perpignan Mike Tadjer y est allé de son triplé quand le Palois Victor Pinto est allé aplatir à deux reprises. Quelques heures plus tard, les Etats-Unis n’ont pas manque de répondre à la sélection portugaise. Si l’équipe de Hong Kong a été en mesure de sauver l’honneur à un quart d’heure du terme de la rencontre, les Américains se sont baladés pendant l’essentiel de ce duel déséquilibré. Grâce notamment à un doublé de Nate Augsperger, les Etats-Unis ont signé une victoire nette (49-7) et reviennent à hauteur des Portugais au classement de ce tournoi. Si le Portugal est devant à la différence de points, la confrontation directe entre les deux nations programmée ce vendredi sera décisive. Son vainqueur affrontera le pays de Galles, la Géorgie, l’Australie et les Fidji lors de la prochaine Coupe du Monde.