Coupe du monde 2023 : La Géorgie qualifiée

Dans le groupe B ou le groupe C

Déjà présente lors des cinq dernières éditions, en 2003, 2007, 2011, 2015 et 2019,(8 septembre au 8 octobre 2023). Depuis ce jeudi, elle est en effet, sachant que vingt pays disputeront la phase finale en septembre 2023. Un billet pour un sixième Mondial de suite que les Géorgiens, qui avaient découvert la compétition en 2003, doivent à la suspension de la Russie et de la Biélorussie, deux équipes qui postulaient elles aussi à la qualification. Le 1er mars dernier, World Rugby avait pris la décision de priver de manière "complète et immédiate" les deux pays de toute participation à des compétitions internationales de rugby et ce, "jusqu'à nouvel ordre", suite à l'invasion russe en Ukraine. Une sanction forte du conseil d'administration de la Coupe du monde qui aC'est le cas de la Géorgie, quiLe demi d'ouverture de Brive Vasil Lobzhanidze et ses coéquipiers devront en revanche attendre avant de connaître leurs adversaires et le groupe dans lequel ils évolueront. Tout dépendra de s'ils termineront ou pas premiers.de surcroît : en Roumanie puis face à l'Espagne, et sachant qu'une victoire sans bonus des Espagnols face au Portugal permettraient également à la Géorgie de valider la première place. Si c'est le cas, elle se frottera dans le groupe C au pays de Galles, à l'Australie, au Fidji et au vainqueur du tournoi de qualification. Dans le cas contraire, les joueurs de Milton Haig évolueraient dans le groupe B, aux côtés de l'Afrique du Sud, de l'Irlande, de l'Ecosse et du premier du groupe Asie-Pacifique).