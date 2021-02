Coupe du Monde 2023 : La finale décalée d'une semaine

Durant la Coupe du Monde 2023, la santé des rugbymen va être prise en compte comme rarement auparavant. Ce lundi, World Rugby a annoncé la mise en place de nouvelles mesures pour garantir l'intégrité physiques des participants au Mondial qui est prévu en France. La principale nouveauté concerne la durée de la compétition. Elle a été allongée d'une semaine pour permettre à toutes les sélections un minimum de cinq jours entre chaque match. La phase de poules qui débutera le 8 septembre va être plus longue et la finale a été décalée de sept jours.Bernard Laporte, président de la FFR et vice-président de World Rugby s'est félicité de cette décision. « Cette décision historique fait de France 2023 la Coupe du Monde de Rugby la plus équitable de tous les temps. Cette semaine additionnelle sera un atout majeur concernant la santé de nos joueurs, en leur permettant de respecter les délais entre les matchs avec cinq jours de repos minimum, et assurer la qualité du plateau sportif jusqu’à la fin de la compétition. »Ce n'est pas la seule nouveauté qui sera mise en place lors de la prochaine Coupe du Monde. Toujours dans le but de préserver la santé des joueurs, des efforts seront réalisés au niveau des voyages mais surtout, les sélections seront étoffées. En 2023, chaque équipe pourra compter sur 33 joueurs contre 31 actuellement.Ces initiatives ont été prises en concertation par le conseil d'administration de la Coupe du Monde, le comité exécutif de World Rugby, le Comité d'organisation France 2023 et le syndicat des joueurs internationaux. Elles devraient profiter à tout le monde : les joueurs dont la santé sera mieux protégée, les fans qui vont pouvoir voir des matchs de haut-niveau mais aussi le pays organisateur qui pourra accueillir des supporters pendant une semaine de plus. Le calendrier complet de la compétition sera dévoilé ce vendredi.