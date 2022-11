Coupe du Monde 2022 (F) : Les Bleues prêtes à affronter le Canada selon Boulard

Les Bleues sont passées à autre chose. Après la très courte défaite face à la Nouvelle-Zélande lors des demi-finales de la Coupe du Monde, les joueuses de Thomas Darracq vont affronter ce samedi le Canada afin de finir une nouvelle fois sur le podium. Titularisée à l’arrière pour cette dernière rencontre, Emilie Boulard a confié dans un entretien accordé au quotidien L’Equipe qu’il a tout de même « fallu quelques jours pour faire passer cette frustration, cette tristesse, cette culpabilité même parfois ». Pour la joueuse aux 18 sélections avec le XV de France féminine, « il ne fallait pas qu'on reste sur cette déception mais qu'on plonge rapidement vers un objectif positif ». Face au Canada, « une équipe qui porte beaucoup le ballon, qui est très dense, très forte physiquement », Emilie Boulard assure que « ça va être un match très intense, très rude devant surtout » et que les Bleues devront « être au top » pour remporter cette médaille de bronze.

Repartir sans médaille serait « un échec » pour Boulard

Alors que la compétition se termine, la joueuse de 23 ans assure avoir eu « la chance de jouer les six matchs, de jouer face aux meilleures équipes avec des partenaires parmi lesquelles il y a les meilleures joueuses du monde ». A ses yeux, les cinq dernières semaines ont été « une aventure » qui « ne peut que (la) faire grandir personnellement, sur (son) rugby ». Après trois victoires pour deux défaites pour rejoindre la petite finale de cette Coupe du Monde, Emilie Boulard assure que « ce serait un échec pour tout le monde si on repartait bredouille » au terme du duel avec le Canada et d’un parcours qui n’a pas été un long fleuve tranquille et qui n’a pas été abordé dans les meilleures conditions. « On a été en difficulté sur les matchs de préparation contre l'Italie. On a vu que collectivement ça n'allait pas et que du coup individuellement non plus, ce n'était pas le top, a-t-elle ajouté. On a su travailler collectivement. C'est la force de notre groupe. C'est ce qui a fait qu'on a rendu des meilleures prestations ensuite. Chacune a participé à la réussite du groupe. » Ce qui doit désormais se concrétiser par une médaille.