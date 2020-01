Coupe du Monde 2023 : Les poules seront connues dès novembre prochain

RENDEZ-VOUS EN NOVEMBRE !

Le tirage au sort des poules de la Coupe du Monde de Rugby 2023 sera basé sur le classement mondial #France2023

📰 https://t.co/Y3Hd9jc1zb pic.twitter.com/sEqFnzqAjw



— Rugby World Cup (@RugbyWorldCupFR) January 29, 2020

Les Bleus ne devront pas se manquer

La prochaine tournée de novembre aura plus d’enjeu qu’à l’accoutumée. En effet, World Rugby a confirmé ce mercredi les modalités et la date du tirage au sort de la prochaine Coupe du Monde de Rugby, qui aura lieu en France du 8 septembre au 21 octobre 2023. Ce tirage au sort, qui déterminera les quatre poules de cinq équipes, aura lieu dès la fin du mois de novembre prochain dans un lieu encore à déterminer mais qui sera bien dans l’Hexagone, Bill Beaumont mettant en avant l’idée d’organiser l’événement à Paris. Les trois premiers chapeaux, où seront répartis les douze équipes déjà qualifiées, seront déterminés par le classement World Rugby qui sera établi à l’issue de cette tournée automnale, qui doit se conclure le week-end des 21 et 22 novembre.Pays organisateur, la France ne bénéficiera pas d’une protection lors de ce tirage au sort et, donc, sa position au classement World Rugby sera déterminante. Ce qui met une pression supplémentaire sur le staff mené par Fabien Galthié pour le prochain Tournoi des 6 Nations, la tournée estivale avec deux matchs en Argentine puis la tournée de novembre et des matchs face à la Géorgie, l’Australie et l’Afrique du Sud, championne du monde en titre. En effet, le classement World Rugby actuel placerait la France dans le deuxième chapeau et, donc, forcément avec les Springboks, la Nouvelle-Zélande, l’Angleterre ou le pays de Galles. « Le tirage au sort des poules est une étape importante sur la route de la Coupe du Monde de Rugby 2023 en France car il stimule l'excitation et l'élan à la fois dans le pays hôte et au sein de la famille mondiale de rugby, c'est le moment où les équipes et les fans peuvent commencer à planifier, a déclaré le président de World Rugby Bill Beaumont. Le classement mondial World Rugby offrant un enjeu supplémentaire, l'année qui commence promet d'être passionnante pour le rugby mondial masculin, chaque match comptant pour la répartition des équipes à la fin des tests de novembre, rendant cela encore plus palpitant pour les fans de rugby. »