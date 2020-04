Roland-Garros : Le tournoi décalé d'une semaine ?

L’information n’a pas encore été confirmée par l’ATP ni la WTA ni les organisateurs, mais selon tout vraisemblance, Roland-Garros aura lieu du 27 septembre au 11 octobre cette année, révèle Le Parisien. En raison de la pandémie de coronavirus, la Fédération française de tennis avait annoncé, le 17 mars dernier, de façon unilatérale, le report de Roland-Garros du 20 septembre au 4 octobre, soit une semaine après la fin de l’US Open.

Si l’ATP et la WTA n’avaient pas apprécié la façon de faire de la FFT, menaçant même le tournoi de se voir retirer ses points en 2020 et en 2021, les instances se sont finalement réconciliées et les nouvelles dates ont été validées, le président de l’ATP souhaitant même faire disputer deux Masters 1000 sur terre battue (Madrid et Rome, a priori) avant ou après le tournoi parisien. Mais finalement, le Grand Chelem sur terre battue devrait être décalé d’une semaine.

Pas de concurrence avec le Tour de France



Cela permettra d’abord à ceux qui disputeront la finale de l’US Open le 13 septembre d’avoir deux semaines pour se préparer pour Roland-Garros, mais aussi de faire disputer un tournoi de qualification à partir du 21 septembre, ce qui n’était pas prévu avec le premier report.

Cette reprogrammation permettra également aux forces de l’ordre parisiennes de ne pas avoir deux gros événements à gérer le 20 septembre, puisque c’est ce dimanche-là que doit arriver le Tour de France, selon les nouvelles dates dévoilées la semaine passée par Christian Prudhomme (29 août – 20 septembre).

Quid des tournois asiatiques ?



Bien sûr, tout ceci ne sera possible que si la situation sanitaire s’améliore d’ici là. Pour l’instant, les événements attirant un public nombreux sont interdits en France jusqu’à la mi-juillet, date jusqu'à laquelle la saison de tennis est suspendue également.

Si Roland-Garros débute bien le 27 septembre, cela signifie que les tournois ATP de Chengdu, Zhuhai, Sofia, Pékin et Tokyo, et les tournois WTA de Wuhan, Tachkent et Pékin passeront à la trappe. A moins que l’ATP et la WTA n’en décident autrement, cette saison 2020 ne ressemblant à aucune autre. Très optimiste, le président de l’ATP déclarait il y a deux semaines qu’il espérait une fin de saison quasi-normale, avec la tournée nord-américaine, l’US Open, Roland-Garros et deux Masters 1000 sur terre battue, la tournée asiatique et la tournée européenne en salle. Impossible à garantir pour le moment…