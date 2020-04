US Open : La décision finale prise en juin

Pour le moment, la saison de tennis est suspendue jusqu’au 11 juillet pour cause de pandémie de coronavirus. Mais le président de l’ATP Andrea Gaudenzi a fait savoir la semaine passée qu’il espérait que la suite de la sa saison se déroule quasi-normalement, avec la tournée nord-américaine, l’US Open, Roland-Garros et deux Masters 1000 sur terre battue, la tournée asiatique et le Masters. Concernant l’US Open, qui doit se dérouler du 31 août au 13 septembre, la Fédération américaine de tennis a fait savoir jeudi qu’elle prendrait une décision finale au mois de juin, sachant que New York est actuellement l’épicentre de l’épidémie aux Etats-Unis, avec près d’un tiers des décès recensés dans le pays (10 800 jeudi).

Cinq ou six médecins donneront leur avis

« Nous avons la chance d'être le quatrième tournoi du Grand Chelem donc le temps joue pour nous à ce stade. Nous examinons le moment propice en juin pour prendre notre décision, laquelle s'appuiera sur les avis de cinq ou six médecins que nous consultons. Évidemment, notre ambition est d'organiser le tournoi. Mais le facteur déterminant sera la santé et le bien-être des joueurs, des fans et de notre personnel » a déclaré Mike Dowse, le directeur général de la Fédération américaine de tennis, lors d’une conférence de presse téléphonique. En revanche, il n’imagine pas le tournoi new yorkais se dérouler à huis clos : « C'est un scénario très improbable. Ce n'est pas dans l'esprit d'une célébration du tennis. » D’ici deux mois, on en saura plus !