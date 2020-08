Pro D2 : Perpignan autorisé à dépasser la limite des 5000 spectateurs

La @Prefet66 nous a annoncé officiellement que nous pourrons accueillir 8000 spectateurs à Aimé Giral pour @ColomiersRugby - 21/08 !! Nous tenions à remercier tous les supporters présents vendredi pour leur comportement exemplaire, qui nous a permis d'obtenir cette autorisation. pic.twitter.com/Bz1nMSmFwh

— USAP (@usap_officiel) August 17, 2020

Perpignan a obtenu ce que les clubs de football se sont vu refusé

Il va y avoir de l’ambiance à Aimé-Giral le 28 août prochain. En effet, pour leur premier match depuis l’arrêt des compétitions de rugby en mars dernier, le club de Perpignan va recevoir le 28 août prochain Colomiers sur sa pelouse. Une rencontre qui, en vertu de la décision du gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, ne peut se dérouler que devant un maximum de 5000 personnes. Mais, via son compte officiel Twitter, l’USAP a fait une annonce qui devrait ravir ses supporters, sevrés de rencontre de leur équipe depuis cinq mois en raison de la crise sanitaire et des mesures prises à l’époque par le gouvernement dirigée par Edouard Philippe.Le club catalan a confirmé via le réseau social avoir obtenu auprès de la préfecture du département des Pyrénées-Orientales une dérogation afin de dépasser la limite fixée par le gouvernement. A l’occasion de cette rencontre face à Colomiers, le Stade Aimé-Giral, d’une capacité en temps normal de 14 500 places, pourra accueillir 8000 spectateurs. « Nous tenions à remercier tous les supporters présents vendredi pour leur comportement exemplaire, qui nous a permis d'obtenir cette autorisation », annonce l’USAP, qui fait référence au match entre son équipe USAP formation et l’USAP Barbarians disputée ce vendredi à Aimé-Giral. Le club perpignanais devient ainsi le premier club sportif à obtenir le précieux sésame de la part de sa préfecture, les clubs de Ligue 1 de Marseille et de Bordeaux ayant vu leurs demandes respectives rejetées.