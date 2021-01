Pro D2 - Nevers : Cinq semaines pour Raisuqe

#Discipline

Quatre matchs manqués

La sanction est tombée. Josaia Raisuqe écope de cinq semaines de suspension pour avoir soulevé l'arbitre au coup de sifflet final du match contre Béziers (30-25). Pris d'un élan de folie, le joueur n'a trouvé que cette action pour exprimer sa joie. Un geste peut-être incontrôlé, sûrement sans mauvaises intentions, mais qui n'a clairement pas plu à l'arbitre en question, Laurent Millotte, qui a tout de suite réagi avec un carton rouge. Évidemment, la Ligue nationale de rugby n'a pas vraiment apprécié ce geste non plus. Mercredi, la commission de discipline de la LNR a pris sa décision quant à la sanction qu'elle allait donner au Fidjien. Et il s'agit donc de cinq semaines de suspension. L'ailier pourra rejouer à partir du 22 février.Avec cette suspension d'un peu plus d'un mois, Josaia Raisuqe va manquer un total de quatre matchs. Sans oublier qu'en raison de son carton rouge, il a déjà manqué le match de la 16eme journée contre le club de Provence Rugby. Par conséquent, il sera de retour pour la 21eme journée, face à Colomiers, le 26 février. Son entraîneur Xavier Péméja n'avait pas caché sa colère à la fin du match : « Je ne suis pas content. C’est sûr que nous, au niveau du club, on ne peut pas accepter ça » avait-il réagi à la fin du match au micro de Canal+. Si la sanction peut paraître lourde pour certains, c'est en fait un choix de la part de la commission, il a fallu montrer l'exemple. Pour Franck Maciello, chef des arbitres en France, « il y a des symboles qui sont inattaquables. L’arbitre en est un ». Quelques jours après la rencontre, Josaia Raisuqe s'est excusé : « Sur le coup, je n'ai rien calculé. J'aurais aimé lui dire que j'étais désolé, qu'il n'y avait pas d'agressivité dans mon geste » a-t-il confié à Midi Libre.