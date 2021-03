Pro D2 (J9/match en retard) : Pas de vainqueur entre Mont-de-Marsan et Valence Romans

Pour Mont-de-Marsan et Valence Romans, ce match était crucial pour continuer de croire au maintien. Dans la dernière rencontre de la 9eme journée de Pro D2, les deux équipes n’ont pas été inhibées par l’enjeu. Grâce à un essai de José Luis Gonzalez dès la 11eme minute, le Stade Montois a pris les devants puis les deux buteurs se sont répondu, Lucas Chouvet ne manquant pas la cible à deux reprises contre une pénalité réussie par Christophe Loustalot. A douze minutes de la pause, Yann Brethous a donné onze points d’avance à son équipe mais Pieter-Jan Van Lill a sonné la révolte pour Valence Romans sept minutes plus tard, Loustalot permettant tout de même à Mont-de-Marsan de retrouver son vestiaire avec neuf longueurs d’avance. Mais, au retour sur la pelouse du Stade Guy-Boniface, les deux équipes ont été plus timorées en attaque avec le tableau d’affichage qui n’a pas bougé pendant 22 minutes.

Les deux équipes ont cherché en vain la victoire

C’est Christopher Lacour qui a sorti la rencontre de sa torpeur en ramenant le VRDR à quatre points. Six minutes plus tard, Willy N’Diaye a créé la panique du côté du Stade Montois en permettant à Valence Romans de passer devant au score pour la première fois du match avec onze minutes encore à jouer. Dans la foulée, Emmanuel Saubusse n’a pas tremblé pour mettre les deux équipes à égalité sur une pénalité. Dix dernières minutes tendues durant lesquelles les deux équipes ont essayé de faire la différence soit par le jeu, soit par le drop mais sans la moindre réussite. Les deux équipes se quittent sur un match nul (23-23) qui n’arrange personne. Si Valence Romans met fin à sa série de cinq défaites consécutives et revient à hauteur de Soyaux-Angoulême, actuel avant-dernier du classement, ce match est tout de même le huitième sans victoire. Mont-de-Marsan, pour sa part, manque l’occasion de creuser l’écart sur la zone de relégation, qui reste à huit points avec sept journées encore à disputer.



