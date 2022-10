Pro D2 (J6) : Biarritz a fait chuter Montauban

Biarritz met la pression sur Oyonnax, Vannes ou encore Mont-de-Marsan. A l’occasion du premier match de la 6eme journée de Pro D2, le BO est allé chercher à Montauban sa première victoire à l’extérieur de la saison. Ce sont tout d’abord les buteurs qui se sont mis à l’honneur avec Baptiste Germain qui a répondu à deux reprises à Jérôme Bosviel dans les dix premières minutes de la rencontre. Les Basques ont pensé avoir lancé définitivement leur rencontre quand Kerman Aurrekoetxea est allé aplatir le premier essai du match peu avant le quart d’heure de jeu. Toutefois, à peine trois minutes plus tard, l’arbitre a accordé un essai de pénalité après avoir vu Luka Tchelidze écrouler un maul montalbanais qui allait aplatir. Le pilier biarrot a alors laissé son équipe à quatorze pour dix minutes. Une supériorité dont les joueurs de Montauban n’ont pas su profiter, bien au contraire. En effet, Tornike Jalagonia a glacé Sapiac en allant marquer le deuxième essai de Biarritz dans cette rencontre puis Baptiste Germain a poussé l’écart à dix longueurs sur pénalité. Juste avant la demi-heure de jeu, Shaun Venter a redonné espoir aux supporters de Montauban en aplatissant le deuxième essai de l’USM mais la fin du premier acte a tourné en faveur du BO.

Biarritz n’a pas laissé Montauban espérer

Alors que Tijuee Uanivi a écopé d’un carton jaune pour une faute dans un maul, une pénalité de Gaëtan Germain puis un essai de Joe Jonas a donné treize longueurs d’avance à Biarritz au moment de retrouver les vestiaires. Une avance que Baptiste Germain n’a pas manqué d’augmenter dès la reprise mais le carton jaune dont Charlie Francoz a écopé dans la foulée, après une multiplication de fautes côté basque, a fait très mal. Dans les instants suivant cette faute, un ballon porté conquérant a été conclu par Epeli Momo. Cinq minutes plus tard, même cause, même conséquence. Cette fois, c’est Dimitro Vaotoa qui a pu aplatir pour ramener Montauban à quatre points avec 30 minutes encore à jouer. Toutefois, l’attaque de l’USM est alors restée muette malgré beaucoup de bonne volonté. Biarritz, pour sa part, s’est définitivement mis à l’abri à l’heure de jeu grâce à un quatrième essai d’Henry Speight, qui a su être au bon endroit et au bon moment après une pénalité trop courte de Baptiste Germain et avoir vu le ballon rebondir sur Segundo Tuculet. A la dernière seconde, le buteur du BO a ajouté trois derniers points pour un succès du club basque de quatorze longueurs (32-46), le deuxième de suite. Montauban, pour sa part, continue d’alterner victoire et défaite sans parvenir à remonter au classement.



PRO D2 / 6EME JOURNEE

Jeudi 6 octobre 2022

Montauban - Biarritz : 32-46



Vendredi 7 octobre 2022

19h00 : Béziers - Colomiers

19h30 : Mont-de-Marsan - Soyaux-Angoulême

19h30 : Nevers - Rouen

19h30 : Vannes - Grenoble

19h30 : Carcassonne - Massy

19h30 : Agen - Aurillac

21h00 : Provence Rugby - Oyonnax