Pro D2 (J5) : Vannes au fond du trou

PRO D2 / 5EME JOURNEE

Jeudi 23 septembre 2021

Vendredi 24 septembre 2021

Il y a quelques mois à peine, Vannes disputait les demi-finales de Pro D2. Cette saison, le club breton va visiblement devoir lutter pour le maintien. Le RCV a en effet encaissé sa cinquième défaite en cinq matchs ce jeudi, en s'inclinant 6-23 contre Oyonnax à La Rabine.Ce sont eux qui ont ouvert le score à la 4eme grâce au pied de Christopher Hilsenbeck, mais son homologue Jules Soulan a égalisé onze minutes plus tard, avant de donner trois points d'avance à son équipe à la sirène (3-6).Peu après le retour des vestiaires, l'ouvreur vannetais a remis les compteurs à zéro (6-6, 45eme). Soulan a inscrit une nouvelle pénalité à la 51eme (6-9), et ce fut le début de la fin pour Vannes.Soulan a transformé (6-16). Pour ne pas arranger les affaires des Bretons, Wandrille Picault a écopé d'un carton jaune à la 65eme pour plusieurs hors-jeux, et Oyonnax a profité de sa supériorité numérique pour aller inscrire un essai de pénalité deux minutes plus tard et s'offrir une victoire à quatre points. Avec désormais 14 points au compteur, les Oyomen occupent provisoirement la cinquième place du classement avant les six matchs de vendredi, et avant de recevoir le leader Mont-de-Marsan le 8 octobre. Vannes ne compte que 2 points et est assuré de rester lanterne rouge, avant d'aller à Montauban.