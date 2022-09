Pro D2 (J4) : Un quatuor en tête

Un triplé pour Storti

PRO D2 / 4EME JOURNEE

Jeudi 15 septembre 2022

Vendredi 16 septembre 2022

Quatre journées disputées et quatre équipes au sommet du classement de la Pro D2 ! Ce vendredi soir, Grenoble, Rouen, Aurillac et Colomiers sont leaders avec douze points au compteur, en attendant le déplacement d'Oyonnax à Mont-de-Marsan., grâce à un essai de Bautista Ezcurra et un doublé de Karim Qadiri, contre un essai de Marius Marty. Aurillac suit le rythme, avec une troisième victoire de suite, au détriment du promu Massy, qui n'a toujours pas gagné un match. Les joueurs du Cantal l'ont emporté 36-29, en marquant cinq essais (par Elijah Niko, Hugo Bouyssou, Giorgi Javakhia, AJ Coertzen et Beka Shvangiradze) et en en encaissant quatre (par Nathan Farissier, un doublé de Gaëtan Pichon et Uwanakoro Tawalo). Colomiers, le quatrième leader, est quant à lui allé s'imposer sur le fil 21-22 à Agen, dans un match à trois essais (Iban Etcheverry et Zack Farrance pour le SUA, Pierre-Samuel Pacheco pour les Columérins) où Maxime Javaux a donné la victoire à son équipe sur une pénalité réussie à la 77eme.Béziers est à deux points des leaders, après avoir battu Montauban 43-33 dans un match à 10 essais ! Gabin Lorre (doublé), Pierre Courtaud et Raffaele Costa Storti (triplé) sont allés dans l'en-but côté biterrois, et Dimitri Voatoa (doublé) et Semesa Rokoduguni pour les Montalbanais, qui se sont également vus accorder un essai de pénalité.grâce à des essais de Maxime Lafage, Nathanaël Hulleu et Théo Costossèque, contre des essais de Raphaël Carbou, Martin Dulon et Simon Meka. Enfin, Provence a signé sa première victoire de la saison, en battant le promu Soyaux-Angoulême sur le score de 35-15. Hans N'Kinsi, Carl Axtens, Jonathan Luke Ruru et Luke Tagi ont marqué les essais provençaux, alors que les Charentais ont dû se contenter de pénalités.Nevers - Biarritz : 22-22- Carcassonne : 34-21Agen -: 21-22- Montauban : 43-33- Rouen : 20-11- Massy : 36-29- Soyaux-Angoulême : 35-15Mont-de-Marsan - Oyonnax