Pro D2 (J29) : Provence Rugby peut croire à la phase finale, Rouen et Bourg-en-Bresse se battront jusqu'au bout pour le maintien

Mont-de-Marsan a évité la fausse note. Pour leur dernière sortie à domicile dans le cadre de la saison régulière, les Montois ont été malmenés par Grenoble, qui menait de trois points en début de deuxième mi-temps. Toutefois, une fin de match plus aboutie avec notamment un essai de Romain Laterrade permet à Mont-de-Marsan de signer une 15eme victoire en autant de matchs au Stade Guy-Boniface (22-12). Au lendemain du revers de Bayonne à Carcassonne, Oyonnax pouvait faire un pas vers les demi-finales mais… c’est raté ! Les joueurs du Haut-Bugey ont manqué leur première période face à Provence Rugby, qui a inscrit trois essais par Florent Massip, Kévin Bly et Eroni Sau dans la première demi-heure. Les Oyonnaxiens ont réagi trop tardivement, avec la réalisation de Darren Sweetnam qui est venue à la 72eme minute. l’USO s’incline de quatre longueurs (16-20), sa deuxième défaite à Charles-Mathon cette saison et reste à égalité de points avec Bayonne. Les Provençaux, quant à eux, sont plus que jamais en course pour la phase finale avant la dernière journée.

Provence Rugby peut y croire

En effet, dans le même temps, Colomiers a chuté sur la pelouse de Bourg-en-Bresse et voit Provence Rugby revenir à trois points seulement. Si les Bressans ont viré en tête à la pause grâce à un essai de Pierre Santallier, ils ont dû attendre les dernières minutes pour assurer leur succès avec le bonus offensif en prime (34-13). Une deuxième victoire de suite qui laisse Bourg-en-Bresse dans la course au maintien face à Rouen avec une dernière rencontre à disputer. Les Normands, quant à eux, ont pris le meilleur sur Béziers dans un match très intense en deuxième période. Grâce à Taylor Gontineac avant la pause et Nadir Megdoud juste avant, les Rouennais se sont donné de l’air mais l’ASBH n’a pas abandonné Un essai en toute fin de match signé Tomas Munilla fait échouer le club héraultais, qui s’incline pour la troisième fois de suite à cinq points (26-21). Avant la dernière journée, il n’y a que trois points entre Normands, qui iront à Bayonne, et Bressans, qui recevront Grenoble.

Nevers repart frustré

Dans la lutte pour la phase finale, Nevers a fait une mauvaise affaire. L’USON s’est incliné en toute fin de match sur la pelouse d’Agen malgré un entame de deuxième période réussie, avec des essais de Guillaume Manevy et Jason-Colin Fraser pour repasser devant. Toutefois, un essai de Kolinio Ramoka et une dernière pénalité de Danre Gerber offre la victoire au SUA (25-22), qui assure son maintien en Pro D2. Le point de bonus défensif permet à Nevers de rester devant Carcassonne. Montauban, de son côté, est désormais hors-course malgré sa spectaculaire victoire sur Narbonne dans un match durant lequel pas moins de treize essais ont été inscrits (48-40). Enfin, dans un match dénué de tout enjeu, Vannes a offert à ses supporters un festival offensif avec sept essais à la clé pour une nette victoire face à Aurillac (51-17).



PRO D2 / 29EME JOURNEE

Jeudi 5 mai 2022

Carcassonne - Bayonne : 33-28



Vendredi 6 mai 2022

Mont-de-Marsan - Grenoble : 22-12

Montauban - Narbonne : 48-40

Rouen - Béziers : 26-21

Vannes - Aurillac : 51-17

Agen - Nevers : 25-22

Bourg-en-Bresse - Colomiers : 34-13

Oyonnax -Provence Rugby : 16-20