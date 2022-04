Pro D2 (J28) : Colomiers fait tomber Mont-de-Marsan, Oyonnax revient à hauteur de Bayonne, Narbonne relégué

Bourg-en-Bresse peut y croire

PRO D2 / 28EME JOURNEE

Jeudi 21 avril 2022

Vendredi 22 avril 2022

Après huit victoires de suite, Mont-de-Marsan a chuté ! Le leader de Pro D2, qui avait franchi la barre des 100 points au classement la semaine passée, a chuté sur la pelouse de Colomiers (5eme) lors de l'antépénultième journée, sur le score de 27-23. Les Columérins menaient 17-13 à la mi-temps grâce à un doublé de Peni se Matakibau Rokoduguni (20me, 40eme) contre un essai de pénalité (22eme), puis ont tenu en deuxième période, avec un essai de chaque côté, signé Michele Campagnari à la 48eme pour Colomiers et Wame Naituvi à la 61eme pour Mont-de-Marsan.Après la victoire de Bayonne jeudi contre Vannes, Oyonnax se devait également de l'emporter pour rester au contact, et les joueurs de l'Ain se sont imposés 13-28 à Narbonne, officiellement relégué. Jules Soulan (22eme), Aurélien Callandret (26eme, 33eme) et Kemara Hauiti-Parapara (80eme) ont marqué les essais des Oyomen alors que Boris Goutard (66eme) avait sauvé l'honneur pour le RCN. Oyonnax et Bayonne sont à égalité.Nevers, qui a écrasé Rouen (14eme) sur le score de 55-15 (essais de Farai Tapuwa Mudariki, Issam Hamel, Guillaume Manevy, doublé d'Andrzej Charlat et doublé de Janick Tarrit, contre des essais de Belgium Tuatagaloa et Nadir Megdoud), est quasi-assuré de disputer les barrages, alors que les Normands n'ont plus que quatre points d'avance sur la zone rouge.(essais d'Ange Capuozzo, Karim Qadiri et Bautista Ezcurra pour le FCG ; essais de Thomas Sauveterre et Damien Anon pour l'USC). Provence, septième, conserve un tout petit espoir de barrage après son succès 26-17 sur Agen (13eme), à qui il ne manque plus qu'un point pour être sauvé. Guillaume Piazzoli et Lucas Martin ont marqué les essais provençaux et Tevita Railevu et Timilaï Rokoduru les essais agenais. Aurillac a quasiment mis fin aux espoirs de barrages de Montauban en l'emportant 25-20 (essais d'Adrian Smith et Albert Valentin pour le Stade, essais de Nikola Leka Matawalu et Dan Malafosse pour l'USM). Enfin, Bourg-en-Bresse a décroché une victoire capitale en vue du maintien en gagnant 21-24 à Béziers (9eme et presque en vacances), grâce à des essais de Sione Angaaelangi, Vazha Kapanadze et Elia Elia, contre des essais de Jarrod Poi et Watisoni Votu. Les Bressans comptent quatre points de retard sur le premier non-relégable, Rouen, et peuvent donc toujours y croire.- Vannes : 22-17Béziers -: 21-24- Carcassonne : 28-23- Agen : 26-17Narbonne -: 13-28- Montauban : 25-20- Rouen : 55-15- Mont-de-Marsan : 27-23