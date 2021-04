Pro D2 (J27) : Direction les demi-finales pour Vannes, Biarritz pas assuré de finir troisième

Après Perpignan, Vannes a également sauté le pas. Alors que l’USAP a profité de son succès ce jeudi à Béziers pour s’assurer de jouer les demi-finales, les Bretons ont fait de même à l’occasion de la réception de Rouen. Une rencontre qui a mis du temps à trouver son rythme, le RCV ouvrant le score au quart d’heure de jeu par Andy Symonds alors que les Normands se sont contentés d’une pénalité de Shane O’Leary sur la sirène. Grâce à leur buteur et à un essai de Bastien Fuster, le RNR a pris l’avantage mais, malgré une infériorité numérique liée au carton jaune reçu par Rémi Sénéca, Vannes a réagi avec deux essais en deux minutes de Maëlan Rabut. Christopher Hilsenbeck a cru le club breton à l’abri mais, à cinq minutes du terme du match, un essai d’Enzo Mondon a ramené Rouen à quatre longueurs. Mais les Vannetais ont tenu le choc et signent un succès (22-18) qui leur ouvre les portes des demi-finales de la Pro D2. Si les deux premières places sont désormais hors d’atteinte, Biarritz va peut-être devoir regarder derrière. En effet, le club basque a signé sur la pelouse de Mont-de-Marsan sa quatrième défaite sur les cinq derniers matchs.

Biarritz pas encore assuré du podium

Un duel de buteur a animé la première moitié de la rencontre, Emmanuel Saubusse trouvant la cible à deux reprises pour permettre au Stade Montois de retrouver son vestiaire avec trois points d’avance, Willie du Plessis ayant auparavant ouvert le score. Malgré la sortie pour dix minutes de son buteur, Mont-de-Marsan a trouvé la faille un quart d’heure après la mi-temps par Wame Naituvi. Après le carton jaune reçu par Kevin Gimeno, Romain Laterrade a donné un matelas de 17 points aux Montois. Toutefois, Biarritz a fini fort, profitant de la sortie pour dix minutes de Tom Bell. Barnabé Couilloud est allé deux fois à l’essai mais ça n’a pas suffi avec une défaite de trois points pour le BO (20-17) qui voit Colomiers revenir à cinq points. En effet, les Columérins ont remporté un match spectaculaire face à Montauban. Avec des essais de Johan Deysel, Victor Moro et Thomas Girard dans la première demi-heure, Colomiers a su creuser un écart de 24 points à la pause. Deux nouveaux essais de Victor Moro dans le deuxième acte ont permis aux Columérins d’assurer la victoire face à un retour de flamme montalbanais. Dans les 25 dernières minutes, les joueurs de l’USM sont allés quatre fois à dame pour ne s’incliner que de dix points (41-31) et retomber dans leurs travers.

Carcassonne peut encore croire à la phase finale

Alors que Grenoble se déplace ce dimanche à Valence Romans, Carcassonne n’a pas dit son dernier mot. En déplacement sur le terrain de Provence Rugby, les Carcassonnais ont poursuivi leur enchaînement victoire-défaite. Sione Feofa’aki Tui a lancé l’USC dans une première période marquée par l’indiscipline provençale, qui a offert quatre pénalités à Baptiste Mouchous et seize points d’avance à Carcassonne. L’arrière australien a creusé l’écart peu après le retour sur la pelouse avant que Thibaut Zambelli et Adrien Bau redonnent un peu d’espoir aux Aixois avec deux essais en deux minutes. Mais un dernière réalisation de Benoît Jasmin à la dernière minute a assuré la victoire de Carcassonne (18-34), qui pointe à cinq points de Grenoble. Dans un duel de bas de tableau, Aurillac a rapproché la lanterne rouge Soyaux-Angoulême de la relégation. Si les Angoumoisins ont résisté en première période avec un essai d’Ole Avei, un essai de pénalité puis une réalisation de Giogi Javakhia avant la pause a permis à Aurillac de prendre sept longueurs d’avance à la pause. Grâce à un essai de Sikeli Nabou à un peu plus d’un quart d’heure de la fin du match, le SAXV s’est rapproché mais une dernière réalisation d’AJ Coertzen permet à Aurillac de s’imposer de douze longueurs (33-21), repoussant Soyaux-Angoulême à 22 points, qui compte dix points de retard sur le premier non-relégable, Provence Rugby.



PRO D2 / 27EME JOURNEE

Jeudi 15 avril 2021

Nevers - Oyonnax : 15-20

Béziers - Perpignan : 14-19



Vendredi 16 avril 2021

Mont-de-Marsan - Biarritz : 20-17

Colomiers - Montauban : 41-31

Provence Rugby - Carcassonne : 18-34

Vannes - Rouen : 22-18

Aurillac - Soyaux-Angoulême : 33-21



Dimanche 18 avril 2021

15h00 : Valence Romans - Grenoble