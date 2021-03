Pro D2 (J22) : Colomiers battu à Grenoble qui passe sixième

Fin de série pour Colomiers. Après trois succès consécutifs, les Columérins sont tombés ce dimanche sur la pelouse de Grenoble, lors du match de clôture de la 22eme journée de Pro D2. Les visiteurs ont pourtant marqué les trois premiers points dans cette rencontre. Après cinq minutes, Sébastien Poët s’est distingué au pied. Pas le temps de cogiter pour Grenoble. Quatre minutes plus tard, le troisième ligne aile gauche Tanginoa Halaifonua a inscrit le premier essai de son équipe. Celui-ci a été transformé par Corentin Glénat qui a ajouté six points par la suite. En face, Colomiers n’a pas réussi à pénétrer dans l’en-but grenoblois et s’en est une nouvelle fois remis au pied de Sébastian Poët. La mi-temps a été sifflée sur le score de 13-6. En début de seconde période, Grenoble a accentué son avance par un deuxième essai signé Taleta Tupuola. Toutefois, Colomiers n’a pas abdiqué.

Poët n’a pas suffi

Comme un symbole, Sébastian Pöet est allé inscrire le premier essai de son équipe entre les poteaux après une percée dans l’axe. L’homme à tout faire du club de la colombe a transformé son propre essai puis ajouté trois points supplémentaires au tableau d’affichage, permettant ainsi aux siens de revenir à deux longueurs (18-16). Le pire est alors arrivé. A dix minutes du terme de la rencontre, Poët, auteur des seize points de son équipe, a réalisé une mauvaise passe côté gauche. Le ballon a été intercepté par Ange Capuozzo qui s’est échappé en solitaire et allé marquer son septième essai de la saison. Benito Masilevu a terminé le travail en toute fin de match. Le trois-quarts aile fidjien a fait parler sa vitesse sur le côté droit et a marqué l’essai du bonus offensif. Grenoble a signé une cinquième victoire (32-16) de suite au stade des Alpes. Ses cinq points pris lui permettent de remonter à la sixième place, à cinq unités de son adversaire du jour. Grenoble est virtuellement qualifié pour la phase finale d’accession.



PRO D2 / 22EME JOURNEE

Jeudi 4 mars 2021

Vannes - Mont-de-Marsan : 33-20

Oyonnax - Perpignan : 28-35



Vendredi 5 mars 2021

Valence-Romans - Biarritz : 22-44

Provence Rugby - Soyaux-Angoulême : 19-21

Carcassonne - Aurillac : 15-14

Montauban - Béziers : 27-30

Rouen - Nevers : 28-12



Dimanche 7 mars 2021

Grenoble - Colomiers : 32-16