Pro D2 (J17) : Le BO sur le podium

Le bonus offensif pour le BO

PRO D2 / 17EME JOURNEE

Jeudi 21 janvier 2021

Vendredi 22 janvier 2021

Samedi 23 janvier 2021

Dimanche 24 janvier 2021

Première victoire à domicile depuis le 20 novembre pour Biarritz ! Le BO s'est largement imposé 31-3 contre Montauban, dixième, lors de la 17eme journée de Pro D2, après un match dominé de bout en bout. Alors qu'aucun point n'a été inscrit lors d'une première demi-heure pluvieuse,Franck Pourteau a inscrit les seuls points montalbanais de la partie à la 37eme, sur une pénalité. Puis Biarritz a réussi à trouver l'ouverture une deuxième fois avant la mi-temps, par François Da Ros, bien servi par Steeve Barry qui s'est faufilé dans la défense et a d'ailleurs reçu un coup de tête de Jérémy Chaput, ce lui qui a valu un carton jaune (14-3, mt).Au retour des vestiaires, le BO n'a attendu que neuf minutes pour corser encore l'addition, par Ilian Perraux, sur pénalité. Puis Mathieu Hirigoyen a inscrit le troisième essai de son équipe à la 54eme, dans le coin droit, après une passe après contact de Johnny Dyer (24-3).C'est donc une victoire à cinq points pour Biarritz, qui monte sur le podium, avec quatre points de retard sur Vannes et douze sur Perpignan, qui a joué un match en plus. La semaine prochaine, le BO ira à Colomiers (5eme) tandis que Montauban accueillera le leader.- Grenoble : 26-14- Colomiers : 28-12- Valence : 28-13Soyaux-Angoulême -: 13-16- Aurillac : 12-9- Carcassonne : 30-6- Montauban : 31-314h15 : Béziers - Vannes