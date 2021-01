Pro D2 (J16) : Oyonnax continue sa chute, Perpignan creuse l'écart sur Vannes

Perpignan avait un gros coup à jouer. Avec Vannes qui a chuté face à Biarritz ce jeudi, l’USAP pouvait distancer les Bretons en cas de succès sur la pelouse de Mont-de-Marsan. Une rencontre que les Montois ont démarré très fort avec un essai de Wame Naituvi après trois minutes de jeu... mais ils ont ensuite été muets jusqu’au coup de sifflet final ! En effet, la défense de l’USAP s’est montrée imperméable et disciplinée pour éviter une mauvaise surprise. Après deux pénalités de Melvyn Jaminet, il a fallu attendre la toute fin du premier acte pour voir Shahn Eru aplatir le premier essai catalan, qui a donné six points d’avance à l’USAP à la mi-temps. Le deuxième acte a vu les deux équipes ne pas trouver de failles pendat 27 minutes, avant que Jaminet n’ajoute à nouveau trois points pour Perpignan. A la recherche du bonus offensif, les Catalans ont haussé le ton dans les dix dernières minutes mais seuls deux essais, signés Melvyn Jaminet puis Sadek Deghmache, sont venus récompenser les efforts perpignanais. Un total insuffisant pour ramener cinq points de Mont-de-Marsan. Mais l’essentiel est est ailleurs. Avec ce net succès (7-30), l’USAP prend quatre points d’avance sur Vannes en tête de la Pro D2.

Oyonnax s’est effondré à Montauban

L’autre rencontre disputée ce samedi a été, littéralement, en deux temps. En effet, entre Montauban et Oyonnax, les deux équipes ont eu leur mi-temps. L’USO, à la recherche d’une victoire après trois défaites consécutives, a démarré fort avec un essai de Gabiriele Lovobalavu après neuf minutes de jeu. Alors que Yohan Le Bourhis a ajouté trois points au pied peu avant la demi-heure de jeu, Taylor Paris a corsé l’addition sur la sirène. Mais ces 17 points d’avance n’ont finalement pas pesé très lourd. Car, inoffensifs en première période, Montauban s’est réveillé au retour sur la pelouse de Sapiac et a tout emporté sur son chemin. Jérôme Bosviel a débloqué le compteur dix minutes après la pause puis, en six minutes, Paul Tailhades et Maxime Salles ont confirmé le regain de forme de l’USM pour égaliser avec 18 minutes à jouer. C’est finalement l’indiscipline qui a plombé Oyonnax, deux pénalités signées d’abord Jérôme Bosviel puis Julien Caminati ont offert la victoire à Montauban (23-17), qui remonte au 10eme rang. Pour Oyonnax, qui n’a plus gagné depuis plus d’un mois, l’heure est grave après un début de saison de haute facture.



PRO D2 / 16EME JOURNEE

Jeudi 14 janvier 2021

Colomiers - Carcassonne : 37-13

Vannes - Biarritz : 14-16



Vendredi 15 janvier 2021

Grenoble - Soyaux-Angoulême : 25-20

Aurillac - Béziers : 43-13

Valence Romans - Rouen : 14-9

Nevers - Provence Rugby : 23-19



Samedi 16 janvier 2021

Mont-de-Marsan - Perpignan : 7-30

Montauban - Oyonnax : 23-17