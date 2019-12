Pro D2 (J14) : La bonne opération pour Perpignan

Regroupement au sein du trio de tête de la Pro D2 ! Il n'y a plus que trois points d'écart entre Oyonnax, Perpignan et Grenoble, suite aux échecs des joueurs de l'Ain et de l'Isère, et à la victoire des Catalans. Au lendemain de la la lourde défaite de Grenoble à Biarritz, c'est en effet Oyonnax qui a chuté à son tour, à Aurillac (14eme), qui restait sur cinq défaites. Les joueurs du Cantal se sont imposés 15-12 dans un match sans essai, où Thomas Salles et Marc Palmier se sont partagés les pénalités pour Aurillac, alors que Jérémy Gondrand a marqué celles d'Oyonnax. Perpignan en profite donc pour revenir à trois points, après son difficile succès 29-28 chez la lanterne rouge Valence Romans. L'USAP a inscrit un essai par mi-temps, grâce à Lucas Dubois et un essai de pénalité, pendant que Jonathan Bousquet marquait les points au pied (essai de Sean Dougall pour les Drômois).

Fin de série pour Carcassonne

PRO D2 / 14EME JOURNEE

Jeudi 12 décembre 2019

Vendredi 13 décembre 2019

Dimanche 15 décembre 2019

A la sixième place, on retrouve Carcassonne, qui vu sa série de trois victoires s'arrêter en s'inclinant 22-9 à Béziers (8eme). Il n'y a eu qu'un seul essai dans cette partie, signé Jeffrey Williams à quatre minutes de la fin, Jérôme Porical ayant réussi cinq pénalités et une transformation. Après trois défaites de suite, Angoulême (7eme) a renoué avec le succès, en gagnant 19-15 contre Provence Rugby (12eme). Là aussi, un seul essai a été marqué, par Shalva Sutiashvili côté charentais (points au pied de Matthieu Ugalde). Dans un match du ventre mou, Nevers est allé gagner 11-6 à Mont-de-Marsan après avoir été mené 6-0 à la mi-temps (essai de Hikawera Te Po Elliot). Enfin, dans la rencontre entre Normands et Bretons,doublé de Josua Drauniniu pour les Rouennais et de Hugh Chalmers et Kevin Burgaud pour les Vannetais.- Grenoble : 33-7Valence Romans -: 28-29- Oyonnax : 15-12- Provence Rugby : 19-15- Vannes : 29-15Mont-de-Marsan -: 6-11- Carcassonne : 22-9Montauban - Colomiers