Pro D2 (J11) : Colomiers toujours en embuscade

La trêve hivernale arrive peut-être au mauvais moment pour Colomiers... Les Haut-Garonnais sont imbattables depuis un mois, et ont signé une quatrième victoire consécutive ce dimanche en clôture de la 15eme journée de Pro D2, face à Biarritz (22-15). Ils pourront dire un grand merci à Thomas Girard, auteur de cinq pénalités lors de cette partie, que les Columérins avaient entamé par le bon bout avec un essai de pénalité inscrit à la 23eme minute. Les Basques ont quant à eux marqué deux essais par Steeve Barry, mais n'ont signé que cinq points au pied (par Pierre Bernard), ce qui les a empêchés de décrocher, au moins le bonus défensif.

Colomiers à 12 en fin de match

A noter que cette rencontre a été émaillée de cinq cartons jaunes : pour Maxime Granouillet (75eme), Romain Bézian (76eme) et Josua Vici (80eme) côté Colomiers, et pour Romain Ruffenach (37eme) et Evan Olmstead (76eme) côté Biarritz. Même à 12 contre 14 dans les dernières minutes, les Columérins ont réussi à tenir pour prendre ces quatre points précieux. Grâce à ce succès, Colomiers est quatrième, à trois points du leader Perpignan. Biarritz est cinquième, mais est désormais décroché, à huit points de son adversaire du jour. Les deux équipes retrouveront le terrain le 10 janvier, avec Rouen-Colomiers et Biarritz-Carcassonne au menu.



PRO D2 / 15EME JOURNEE

Jeudi 19 décembre 2019

Grenoble – Oyonnax : 28-13



Vendredi 20 décembre 2019

Carcassonne – Soyaux Angoulême : 18-18

Nevers – Aurillac : 21-20

Valence-Romans – Mont-de-Marsan : 21-19

Vannes – Béziers : 9-6

Provence Rugby - Rouen : 13-9

Perpignan - Montauban : 41-14



Dimanche 22 décembre 2019

Colomiers - Biarritz : 22-15