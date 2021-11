Pro D2 (J10) : Large succès pour Agen face à Montauban

Agen n’a pas attendu plusieurs dizaines de matchs pour gagner à nouveau. Lors du premier match de la 10eme journée de Pro D2, le SUA a fait mieux que se rassurer face à une équipe de Montauban très affaiblie. Il ne fallait pas arriver en retard à Armandie car Paul Graou a inscrit le premier essai au bout de… 19 secondes. Sur la première action, le demi de mêlée agenais a contré le jeu au pied de Wharenui Havera pour ensuite se précipiter sur le ballon et aplatir. Dans la foulée, Quentin Delord a réduit l’écart sur pénalité mais ces trois points ont été les seuls inscrits par les Montalbanais durant l’ensemble de la première mi-temps. Offensifs comme jamais, ls Agenais ont corsé l’addition dès la 7eme minute avec Timilai Rokoduru qui est allé à l’essai après une passe après contact parfaite de Thomas Vincent. Paul Graou de 50 mètres puis Thomas Vincent d’un peu moins loin ont ajouté six points pour le SUA qui a terminé fort le premier acte. Trop souvent pénalisé en mêlée, Montauban a tout d’abord vu Simon Renaud prendre un carton jaune puis l’arbitre aller entre les poteaux juste après la sirène pour un essai de pénalité qui a donné 24 points d’avance à Agen à la pause.

Agen s’est promené

Malgré ce net avantage, les Agenais n’ont pas coupé leur effort à l’entame du deuxième acte de la rencontre. Six minutes après la reprise, à la suite d’un renversement de jeu rondement mené, Thomas Vincent a lancé Iban Etcheverry à l’essai, qui a conforté un peu plus l’idée d’une victoire bonifiée pour le SUA dans cette rencontre. Un ascendant conforté à la 54eme minute quand, à la suite d’un ballon porté parfaitement maîtrisé, Clément Martinez n’a pas manqué l’occasion d’inscrire le cinquième essai agenais. La fin de match a été bien moins contrôlée par les joueurs du Lot-et-Garonne. Peu après l’heure de jeu, Stéphane Ahmed a bien été décalé pour aller aplatir en coin le premier essai de Montauban. Sur la dernière action de la rencontre, un ballon porté a permis à Arnaud Feltrin d’adoucir l’addition pour les Montalbanais. Agen signe sa deuxième victoire de la saison (41-17) et dépasse les 40 points inscrits dans une rencontre pour la première fois depuis mai 2017 face à… Montauban ! Avec cette victoire bonifiée, Agen sort provisoirement de la zone rouge quand l’USM manque l’occasion de mettre la pression sur les leaders.



PRO D2 / 10EME JOURNEE

Jeudi 4 novembre 2021

Agen - Montauban : 41-17



Vendredi 5 novembre 2021

19h00 : Bayonne - Mont-de-Marsan

19h30 : Nevers - Aurillac

19h30 : Colomiers - Carcassonne

19h30 : Provence Rugby - Grenoble

19h30 : Bourg-en-Bresse - Oyonnax

19h30 : Rouen - Vannes

19h30 : Béziers - Narbonne