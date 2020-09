Pro D2 (J1) : La première victoire de la saison pour Biarritz

Affiche du Top 14 il y a encore quelques années, Biarritz-Perpignan ouvrait ce jeudi la saison de Pro D2 et marquait surtout le grand retour du rugby professionnel en France après six mois de pause en raison de la pandémie de coronavirus. Devant 5000 spectateurs, la jauge maximum autorisée jusqu'au 31 octobre minimum (sauf dérogation préfectorale), le BO s'est imposé 21-12 pour lancer sa saison en fanfare. Chaque équipe a eu sa mi-temps lors de cette partie : la première pour les Basques et la deuxième pour les Catalans. Le BO a ouvert le score à la 10eme sur un essai de Saili, qui a fait jouer sa vitesse et sa puissance pour slalomer au sein de l'USAP après un ballon porté consécutif à une touche côté droit à 5m de l'en-but. Bosch a transformé, puis a réussi une pénalité, puis Barry a marqué le deuxième essai biarrot après une passe de Lucu, alors que le BO était en supériorité numérique (l'USAP a récolté trois cartons jaunes dans cette première mi-temps). Le score était de 15-0 à la pause.

Les ballons portés, arme de l'USAP

Au retour des vestiaires, les Catalans ont encore fait preuve d'indiscipline et Bosch a réussi une nouvelle pénalité (18-0). Mais à la 53eme, Lemalu est allé aplatir après, lui aussi, un ballon porté consécutif à une touche côté droit à 5m de l'en-but (18-5). Bosch a encore signé une pénalité trois minutes plus tard (21-5). Puis Velarte a marqué le deuxième essai catalan, sur une action quasi-identique à celle du premier, mais avec plus de coéquipiers au sein du maul. Jaminet a transformé (21-12) et aucun point n'a été marqué ensuite. Le BO empoche donc ses quatre premiers points de la saison et Perpignan repart bredouille. La semaine prochaine, les Basques iront à Montauban et les Catalans recevront Mont-de-Marsan.



PRO D2 / 1ERE JOURNEE

Jeudi 3 septembre 2020

Biarritz – Perpignan : 21-12



Vendredi 4 septembre 2020

19h00 : Soyaux-Angoulême – Provence Rugby

19h00 : Vannes – Aurillac



Samedi 5 septembre 2020

21h00 : Grenoble – Nevers



Dimanche 6 septembre 2020

14h00 : Oyonnax – Montauban



Lundi 7 septembre 2020

19h00 : Mont-de-Marsan – Béziers



Reporté : Rouen – Carcassonne