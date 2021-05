Pro D2 (demi-finales) : Perpignan se hisse en finale aux dépens d'Oyonnax

Perpignan en patron

PRO D2 / PHASES FINALES

Barrages

Demi-finales

Dimanche 30 mai 2021

Samedi 5 juin 2021 (à Montpellier)

Perpignan a répondu présent sur la phase classique de Pro D2. Toutefois, cette première place validée à l’issue des trente journées jouées serait vite passée aux oubliettes si l’USAP se ratait ce dimanche en demi-finales du championnat. Ce scénario craint n’a pas eu lieu. Sur leur pelouse, les pensionnaires du stade Aimé-Giral ont disposé devant leurs supporters d’une équipe d’Oyonnax qui avait gagné son billet pour le dernier carré huit jours plus tôt face à Colomiers (28-22).. De retour de blessure presque deux mois après son dernier match, Melvyn Jaminet a quant à lui envoyé deux ballons entre les perches pour porter le score à 17-0.En face, Oyonnax s’est retrouvé sans solutions. Le pied de l’ouvreur international français, Lionel Beauxis, a maintenu le bateau noir et rouge à flot. Avec cinq pénalités réussies, il a inscrit tous les points des siens tandis que l’USAP ne s’est pas arrêtée et a percé le rideau défensif rhodanien deux nouvelles fois. Si l’essai de Genesis Pelepele Lemalu (54’) transformé par Jaminet a permis aux joueurs perpignanais d’accentuer leur avance (22-12) à 25 minutes du terme, c’est bien celui de Lucas Dubois sur le côté droit qui a scellé l’issue de la rencontre. Plus aucun point n’a été inscrit.. Les hommes de Patrick Arlettaz affronteront samedi en finale le vainqueur de l’autre demie entre Vannes et Biarritz.- Colomiers (5) : 28-22- Grenoble (6) : 41-14- Oyonnax (4) : 27-15Vannes (2) - Biarritz (3)Finale>>> Le vainqueur de la finale monte en Top 14, le perdant recevra le 13eme de Top 14 pour un barrage dont le vainqueur jouera en Top 14 la saison prochaine.