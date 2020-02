Pro D2 : Biarritz accroche Grenoble

Ce match nul raisonne pour nous comme une victoire..solidarité,abnégation,courage et esprit d’entreprendre..Bravo aux 7 jeunes espoirs qui ont porté le groupe ce soir mettant en valeur la formation biarrote. Aupa BO

— Jean-Baptiste Aldigé (@jbaldige) February 27, 2020

Smith rate la pénalité de la gagne pour Biarritz



80' | ⏱ C'est terminé... Aucun vainqueur entre le @FCGrugby et @BOPBweb qui partagent les points 👇 pic.twitter.com/OXlTd9tAhc

— Rugby PRO D2 (@rugbyprod2) February 27, 2020

PRO D2 - 22EME JOURNEE

Jeudi 27 février 2020

Vendredi 28 février 2020

Dimanche 1er mars 2020

Nouveau coup d'arrêt pour Grenoble, Biarritz se relance.Les Basques, de leur côté, renouent avec le succès après avoir concédé leur première défaite de la saison sur leur pelouse du stade Aguilera, la semaine dernière face au leader Perpignan (22-18). Vainqueur à Vannes (27-24) lors de son dernier déplacement,Mené d'entrée sur une pénalité de Selponi (11eme), qui manquait dix minutes plus tard l'occasion de doubler la mise, le BO a pris les devants dans les arrêts de jeu de la première mi-temps sur un nouvel essai de son talonneur Lucas Peyresblanques, parti seul marquer le premier essai du match suite à une touche de son équipe dans les 22 mètres grenoblois. Le troisième du classement évoluait alors à quatorze après que Kubriashvili a écopé de son sixième carton jaune de la saison.Mené 7-3 à la pause, Grenoble, de nouveau à quinze, n'a pas mis longtemps à réagir, et à répondre à l'essai adverse sur un essai en force, signé Deon Fourrie suite à une passe sautée de Selponi. Mais il était dit que les deux équipes ne parviendraient pas à se décramponner, et Smith, sur une pénalité, remettait tout le monde à égalité pratiquement dans la foulée (10-10). Le même Smith allait même redonner l'avantage aux siens, avant que Selponi, l'un des autres héros de cette partie, n'égalise sur une nouvelle pénalité (13-13). Smith ayant tout réussi jusqu'à maintenant, les supporters biarrots ont cru à la victoire, un peu plus tard, lorsque le botteur néo-zélandais s'est de nouveau présenté devant le ballon, à deux minutes de la fin, mais cette fois, le ballon est passé à droite des perches, et le score resté jusqu'au bout à 13-13. Même si Biaritz, qui s'était vu logiquement refuser un deuxième essai, à l'heure de jeu, Lazzarrotto n'ayant pas réussi à contrôler le ballon au moment d'aplatir,Ce dernier, qui manque l'opportunité une nouvelle fois de repasser devant Perpignan et Colomiers, ne pourra pas en dire autant.Grenoble - Biarritz : 13-1320h00 : Provence Rugby - Aurillac20h00 : Béziers - Mont-de-Marsan20h00 : Carcassonne - Montauban20h00 : Perpignan - Rouen20h00 : Vannes - Valence Romans20h45 : Colomiers - Oyonnax14h25 : Soyaux Angoulême - Nevers