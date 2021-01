Oyonnax : Départ annoncé pour Lionel Beauxis, mais pas question de retraite

Je confirme qu’il ne jouera plus à Oyonnax. Il a annulé son Année supplémentaire . MAIS qu’il jouera TOUJOURS la saison prochaine ... juste ailleurs qu’à Oyonnax!

Beauxis ne dit pas « stop »

Arrivé à Oyonnax à l’été 2019, Lionel Beauxis va quitter le Haut-Bugey. Le demi d’ouverture aux 24 sélections avec le XV de France a décidé, selon le magazine Midi Olympique, de ne pas activer l’option incluse dans son contrat avec l’USO qui lui permettrait d’être engagé pour la saison 2021-2022. Absent depuis le début de la saison en raison d’une blessure à un bras à l’occasion d’un match amical disputé en août dernier, l’ancien joueur du Stade Français Paris a fait le choix de donner une autre direction à sa carrière, débutée en 2003 sous les couleurs de la Section Paloise, club au sein duquel il a été formé.Un départ d’Oyonnax qui, à 35 ans, n’est absolument pas synonyme de fin de carrière pour le joueur sacré champion de France en 2007 avec le Stade Français Paris puis en 2012 avec le Stade Toulousain. Interrogée sur son compte Twitter, l’ancienne internationale Marie-Alice Yahé, épouse de Lionel Beauxis, a confirmé le départ de son mari à l’issue de la saison mais écarte toute idée de retraite dès cet été. « Je confirme qu’il ne jouera plus à Oyonnax, il a annulé son année supplémentaire, mais qu’il jouera toujours la saison prochaine... juste ailleurs qu’à Oyonnax, déclaré celle qui officie comme consultante pour Canal+. Pas encore la retraite ! » C’est donc vers un nouveau défi, et peut-être le dernier d’une belle carrière, que le vainqueur du Tournoi des 6 Nations 2007 avec le XV de France et le champion du monde des moins de 20 ans en 2006 semble se diriger.