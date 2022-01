Grenoble : Contacts noués avec Toulouse pour Ange Capuozzo

Grenoble n’a pas perdu tout espoir de prolonger Capuozzo

Auteur de dix essais la saison passée, faisant lui le meilleur réalisateur de Pro D2, Ange Capuozzo fait tourner les têtes. L’arrière formé à Grenoble attire les convoitises au sein de l’élite et on prête d’ores-et-déjà au Racing 92 un intérêt ferme pour le joueur de 23 ans. Toutefois, le club présidé par Jacky Lorenzetti n’est pas le seul sur ce dossier et le Stade Toulousain pourrait avoir une longueur d’avance. En effet, selon les informations du site Le Sport Dauphinois, le natif du chef-lieu du département de l’Isère a déjà noué des contacts avec l’état-major du club sacré champion de France et champion d’Europe la saison passé. Le principal intéressé a ensuite confirmé avoir fait le déplacement en Haute-Garonne pour y rencontrer le président du club toulousain Didier Lacroix et l’entraîneur Ugo Mola. « J’ai effectivement rencontré Ugo Mola et Didier Lacroix, nous avons évidement discuté de rugby et de l’opportunité pour moi de jouer au plus haut niveau, a ainsi déclaré Ange Capuozzo. Mais aujourd’hui rien n’est signé. »Absent depuis près de deux mois en raison d’une fracture multiple à un doigt, le néo-international italien va reprendre la compétition avec son club de toujours. Le FCG, de son côté, a été informé des contacts noués par son joueur avec les dirigeants toulousains. Toutefois, l’intéressé n’a pas fermé la porte à une éventuelle prolongation de contrat avec son club formateur, qui est tout à fait ouvert à cette possibilité. « Nous avons eu des discussions très franches avec le FCG, dès les premiers contacts avec Toulouse. C’est très sain, a ajouté Ange Capuozzo dans des propos recueillis par Le Sport Dauphinois. Quoi qu’il arrive, je ferai tout pour terminer la saison de la plus belle des façons avec Grenoble, mon club formateur ! » Une fin de saison qui aura pour principal enjeu le maintien pour le club isérois, qui n’a que quatre points d’avance sur Bourg-en-Bresse, actuel avant-dernier du classement.