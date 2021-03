Biarritz : Le départ pour Villeneuve d'Ascq pour 2022 ?

Pas de déménagement du Biarritz Olympique avant 2022 ?

Le projet de Jean-Baptiste Aldigé avance très vite. Après avoir vu la mairie de Biarritz rejeter en bloc son projet de rénovation et de modernisation du Stade Aguiléra face à un coût trop important pour les finances municipales, le patron du Biarritz Olympique a brandi la menace d’une délocalisation pure et simple de l’équipe dans le nord de la France. Mais ce stade de la menace serait bien dépassé selon les informations de France Bleu Pays Basque. En effet, un accord serait proche avec l’Olympique Marcquois Rugby, club de Fédérale 1 de Marcq-en-Barœul pour permettre le déménagement du BO du côté du Stadium Nord de Villeneuve d’Ascq, qui deviendrait la nouvelle terre d’accueil du club fondé en avril 1913 par la fusion du Biarritz Stade et du Biarritz Sporting Club.Mais cette solution drastique pour mettre un terme au conflit entre la maire de Biarritz Maider Arosteguy et le président du Biarritz Olympique Jean-Baptiste Aldigé pourrait mettre du temps à se matérialiser. En effet, toujours selon France Bleu Pays Basque, une telle opération absolument inédite dans l’histoire du rugby français pourrait prendre une année avant d’être finalisée, notamment sur le plan juridique. Autrement dit, le BO jouera de nouveau au Stade Aguiléra et sous ce nom pour la saison 2021-2022, que ce soit en Pro D2 ou en Top 14 si le club parvient à obtenir sa promotion en fin de saison. Quant à l’avenir du rugby à Biarritz, il est très incertain car le nom « Biarritz Olympique Pays Basque » est détenu par GaveKal, la société de Charles Gave, qui pourrait décider de permettre à un club amateur de le porter une fois l’opération de transfert vers le nord de la France de l’actuel BO achevée.