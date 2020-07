Béziers : Vers un échec du projet de reprise du club ?

Après des mois de feuilleton, le grand final devrait arriver au plus tard mercredi après-midi !https://t.co/ucoMh41DZJ

Angelotti, Valaize et Bistué toujours aux commandes ?

Et si Béziers ne changeait finalement pas de mains ? Alors que, depuis de longues semaines, le projet de reprise mené par Christophe Dominici avec le soutien d’investisseurs venus des Emirats Arabes Unis ne cesse de défrayer la chronique, tout ceci pour finalement échouer dans les jours à venir. En effet, selon le magazine Midi Olympique, la Direction Nationale d’Aide et de Contrôle de Gestion (DNACG) de la Ligue Nationale de Rugby (LNR) n’a pas été convaincue par le dossier présenté ce jeudi et a demandé aux tenants de ce projet de reprise de transmettre les garanties bancaires nécessaires d’ici à jeudi prochain. Toujours selon le magazine, l’entrée en jeu d’une banque basée à Hong Kong n’a fait que renforcer les doutes des membres de la DNACG.Le nœud du problème serait en réalité la holding « Passion Ovalie » qui détient l’essentiel du capital de l’ASBH et donc Christophe Dominici serait prêt à en racheter une partie. Cette question pourrait remettre en cause la viabilité même du projet et, toujours selon le magazine Midi Olympique, les dirigeants actuels du club biterrois, Olivier Valaize, Cédric Bistué et Pierre-Louis Angelotti seraient déjà prêts à prendre la relève avec un plan qui a déjà été soumis à la DNACG. Un plan qui intègre une masse salariale revue nettement à la baisse afin d’assainir la situation économique du club et permettre son maintien la saison prochaine en Pro D2. A cela s’ajouterait l’arrivée de nouveaux partenaires, avec certains candidats potentiels déjà contactés par les dirigeants de l’ASBH et dont Mohed Altrad pourrait bien faire partie. Le dénouement de cette affaire se rapproche, ce qui devrait soulager les supporters du club.