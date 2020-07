Béziers : Robert Ménard interpellé par les supporters

Suite aux derniers articles de presse, lettre ouverte à M. Robert Ménard, maire de Ville de Béziers, cosignée avec Comité Occitan Sans Frontières - COSF et Banda Mescladis. #SemDeBesiers ❤️💙 pic.twitter.com/L1IGvw3ifz

Les supporters demandent « toutes les garanties d'avenir, de sérieux et de transparence »

Après l’échec du rachat par des investisseurs notamment venus des Emirats Arabes Unis, les langues se délient à Béziers. Alors que Louis-Pierre Angelotti a annoncé cette semaine qu’il se retirait « définitivement » de l’ASBH, un autre dirigeant du club héraultais a décidé de jeter l’éponge. Pierre-Olivier Valaize, qui était co-président, a confirmé qu’il allait lui-aussi quitter le club biterrois. Une décision qui a été bien accueillie par les associations de supporters comme étant « une première étape du changement profond de direction » qu’elles souhaitent mais ces dernières ont également pris la parole pour interpeller directement le maire de Béziers et membre du Conseil de Surveillance du club, Robert Ménard, concernant l’avenir incertain de l’ASBH. Dans une lettre ouverte, trois associations critiquent ouvertement la direction du club avec laquelle il y a une « fracture irréparable », notamment sur le volet financier.Une lettre ouverte où les trois associations déclarent être « stupéfaits d'apprendre qu'en l'espace de douze mois, pas moins de 4,2 millions d’euros ont pu être réunis. Or, depuis des années, point de politique sportive ambitieuse, point de recrutement complémentaire et une masse salariale toujours en baisse. » Pour relancer l’ASBH, qui a récemment obtenu l’aval de la DNACG pour repartir en Pro D2 la saison prochaine, les supporters ont mis en avant un possible investissement de la société Sotaco, dirigée par Samir Ben Romdhane, qui était partie prenante du projet de reprise finalement rejeté. « Nous, associations de supporters, serons au soutien d'une équipe dirigeante qui apportera toutes les garanties d'avenir, de sérieux et de transparence pour la pérennité de l'institution ASBH », ajoutent ces trois associations. Toutefois, pour ces dernières, « sans changements ni transparence, nous poursuivrons notre action et appelons la grande majorité des supporters biterrois à se mettre également en sommeil de toutes activités liées à l'ASBH ». La tension reste vive autour du club biterrois, même si son avenir s’est éclairci par la décision des instances de la LNR.