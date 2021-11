Bayonne : Bru remplacé dès la saison prochaine par Patat

✍️A partir de Juillet 2022, Grégory Patat sera le manager de l'Aviron Bayonnais

🗣️Sa première réaction https://t.co/tOnYrpFX5Q



— Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) November 11, 2021

Patat retrouve un poste de manager

L’Aviron Bayonnais prépare son avenir. Alors que des joueurs tels Maxime Machenaud sont d’ores-et-déjà annoncés comme des recrues pour la saison prochaine, le club basque va connaître du changement au niveau de son staff. Déçu de la relégation de sa formation en fin de saison passée au terme d’un « Access Match » mémorable sur la pelouse d’Aguilera face à Biarritz, Yannick Bru avait mis dans la balance son poste. Initialement engagé avec l’Aviron jusqu’en 2025, l’ancien talonneur international avait finalement accédé à la demande son président Philippe Tayeb de conduire le club pour la saison 2021-2022, qui l’a vu retomber en Pro D2. Un choix qui, à l’heure actuelle, est couronné de succès avec sept victoires lors des dix premières journées et une troisième place, à seulement quatre longueurs de Mont-de-Marsan. Toutefois, Yannick Bru a clairement signifié à ses dirigeants qu’il n’irait pas plus loin que l’été prochain au sein du club basque. Ces derniers se sont mis à la recherche d’un remplaçant… et l’ont trouvé.Entraîneur des avants au Stade Rochelais sous les ordres de Jono Gibbes jusqu’au terme de la saison passée, Grégory Patat a accepté d’embrasser les responsabilités du poste de manager au sein de l’Aviron Bayonnais dès la saison prochaine, avec un contrat l’engageant jusqu’en juin 2024. Un poste que l’ancien troisième-ligne centre a déjà connu par le passé, avec cinq saisons à la tête de son club de toujours, Auch entre 2009 et 2014 avant de passer une saison dans le costume d’entraîneur des avants à Perpignan puis de rejoindre La Rochelle. « Je suis très fier et très heureux de la confiance accordée par les dirigeants bayonnais, de la volonté commune de poursuivre le travail entrepris et de réaliser un projet très ambitieux, a déclaré Grégory Patat dans un communiqué. Nous souhaitons tous réinstaller durablement ce club historique dans le gratin du rugby français. » Reste maintenant à savoir si le natif d’Auch prendra en main sa nouvelle formation en Pro D2 ou en Top 14.