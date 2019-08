Alors que Paul Pogba est allé obtenir un penalty, il a voulu se faire justice lui-même, au détriment de Marcus Rashford, qui avait marqué le sien la semaine dernière contre Chelsea (4-0). Un mauvais choix puisque Rui Patricio a détourné la tentative du champion du monde, et permis aux Wolves de conserver le point du nul. Une décision que Ole Gunnar Solskjaer a expliqué après la rencontre. "Les deux sont désignés tireurs. La semaine dernière Marcus avait assez de confiance pour le tirer, aujourd'hui c'est Paul qui était confiant, c'est leur décision. Contre Chelsea ça a payé, là non, c'est le football", a-t-il réagi au micro de Match of the Day.

Avec 4 penalty manqué sur les 11 derniers tirés, Paul Pogba pourrait en laisser quelques uns à son coéquipier.