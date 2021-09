Wayne Rooney et Cristiano Ronaldo ont évolué ensemble à Old Trafford, remportant trois titres consécutifs entre 2006 et le départ du Portugais en 2009, ainsi que la Ligue des Champions en 2007-2008. Un beau panier de trophées et la star anglaise reste convaincue que le retour de Cr7 à Old Trafford peut aider United à gagner des titres à nouveau.

Rooney confiant grâce à Ronaldo

"Quel sera l'impact de Ronaldo ? Je pense qu'il est toujours l'un des meilleurs joueurs du monde", a expliqué Rooney à talkSPORT. "Je pense que nous avons vu lors du match contre l'Irlande que c'est ce qu'il fait, les deux dernières minutes il marque deux buts, deux superbes têtes, donc il peut avoir un impact énorme sur cette ligue. Je pense que United est enfin prêt à aller se battre pour le titre, et je pense vraiment qu'ils doivent le faire cette année", a ajouté Rooney. "[Ronaldo] va être un grand joueur, je pense qu'il aura de très grands moments dans la saison et je suis sûr qu'il va marquer beaucoup de buts."