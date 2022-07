Jesse Lingard a toujours autant la cote en Angleterre. Le tabloid anglais The Mirror affirme en effet que Lingard se trouve au centre d'une bataille de transfert concernant trois formations anglaises. L'international anglais est un joueur libre après avoir été libéré par les Mancuniens le mois dernier et Everton, Newcastle United et Tottenham Hotspur sont tous intéressés par sa signature éventuelle selon les informations de cette source assez fiable.

Trois clubs sur Lingard

L'ancien as des Red Devils a ainsi fait l'objet d'un intérêt de la part de Newcastle en janvier dernier, mais Manchester United a bloqué son départ prévu initialement sous forme de prêt. Les Magpies ont maintenant la possibilité de le signer définitivement sans avoir à payer d'indemnité de transfert. Et ils ne devraient pas se gêner pour le faire.