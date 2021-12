Ralf Rangnick faisait partie de ceux qui estimaient que Cristiano Ronaldo était bon pour la retraite en raison de son âge avancé. Mais, il a suffi que le coach allemand s’engage avec Manchester United et voit le Portugais de ses propres yeux à Old Trafford pour changer d’opinion à l’égard de ce dernier. Après le match de jeudi contre Arsenal (3-2) durant lequel CR7 s’est mis en avant avec un doublé inscrit, le nouveau boss des Red Devils n’a eu que des mots élogieux envers le quintuple Ballon d’Or.

Rangnick tresse des louanges à Ronaldo



Quand il a été demandé à l’ancien coach de Leipzig lors de sa conférence de presse de présentation s’il prévoit d’adapter son style de jeu à la star de l’équipe mancunienne, sa réponse a été la suivante : « Il faut toujours s'adapter aux joueurs dont on dispose, pas l'inverse, a-t-il confié. En voyant Cristiano hier à 36 ans, je peux dire que je n'ai jamais vu un joueur en aussi bonne forme physique à cet âge-là. Il peut facilement faire la différence ». Même s’il ne pouvait pas dire autre chose avant de débarquer au centre d’entrainement, Rangnick a opté pour la meilleure voie afin d’avoir une bonne relation avec son joueur vedette.



Tout en louant Ronaldo, l’Allemand a tout de même souligné que MU doit gagner en solidité, en ayant une contribution défensive supplémentaire de la part de chacun. « L'objectif principal pour moi est d'apporter un équilibre dans l'équipe, a-t-il souligné. Même hier, nous avons encaissé deux buts si vous regardez le nombre total de buts, c'est tout simplement trop par match. Mon approche consiste à apporter plus d'équilibre et plus de maitrise ».