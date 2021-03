Liverpool s’est encore incliné en Premier League jeudi soir. A domicile, les Reds ont été défaits par Chelsea (0-1). Un nouveau faux-pas qui suscite beaucoup d’agacement dans le camp des champions d’Angleterre et cela a été notamment perceptible à travers la sortie de Mohamed Salah à l’heure du jeu. L’Égyptien n’a pas du tout apprécié d’être remplacé par Diogo Jota.

Klopp explique la sortie prématurée de Salah



Au coup de sifflet final, Jurgen Klopp a été appelé à donner son avis sur la réaction d’humeur de son buteur égyptien. L’Allemand a essayé de chasser toute polémique, en indiquant qu’il était normal que son joueur soit remonté. « Je suis heureux quand les garçons ont l'air déçus. Ce n'est pas un problème, a-t-il commencé par affirmer en conférence de presse. Je n'ai pas vu ce que Mo (Salah) a fait, pour être honnête. J'aurais pu changer d'autres joueurs. Mais la raison de son remplacement était qu'il avait l'air d’accuser le coup physiquement à ce moment-là, et je ne voulais pas le risquer. Je le connais depuis longtemps maintenant, et c'est assez rare. Habituellement, Mo a l'air étonnamment frais jusqu'à la fin ».



Pour ce qui est du faux-pas enregistré, Klopp a indiqué qu’il n’y avait pas à chercher d’excuses. Son équipe n’a pas su se montrer décisive et elle l’a payé au prix fort : « Ne comptez pas sur nous pour blâmer les circonstances ou quoi que ce soit. Nous avions une très bonne équipe sur le terrain ce soir, et nous avons joué du bon football à nombreux moments. Mais dans les moments décisifs, ce n’était pas assez bien. Il n'y a que moi et nous à critiquer pour cela. C'est ce que j'ai dit aux garçons. "