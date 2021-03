Premier League : Chelsea enfonce Liverpool

Deux victoires sur les sept derniers matchs et une impression d'usure - mentale et physique : la machine de Jürgen Klopp est enrayée. Cette équipe d'ordinaire si dominante enchaîne les désillusions depuis plus d'un mois. Et cette fois-ci, c'est le Chelsea de Thomas Tuchel qui a fait chuter le champion en titre.

Chelsea piège un champion en plein doute

Le premier constat, c'est que ce choc de Premier League a été décevant sur le plan du jeu. Cela à commence à devenir une habitude pour les affiches entre cadors, dans cette saison si étrange. Chelsea a proposé un plan cohérent pour venir à bout des Reds. Après un de Werner finalement refusé (24e), c'est Mount qui a débloqué la situation sur une superbe initiative individuelle, conclue par une frappe limpide (0-1, 42e). Avant et après cela, Liverpool a manqué d'idées. Servi par Salah, Mané avait raté l'opportunité la plus franche des Reds à la demi-heure de jeu (28e).



Et cela ne s'est pas arrangé après le repos. Malgré une esquisse de révolte au retour du vestiaire, Liverpool a aussi frôlé le break, Robertson effectuant un sauvetage sur sa ligne (54e) avant qu'Alisson ne sorte le grand jeu devant Werner (77e). Une dernière action chaude a symbolisé le manque de tranchant de Liverpool, Wijnaldum n'appuyant pas assez sa tête après un enchaînement pas assez rapide de Kabak (86e). Chelsea a conservé son avantage jusqu'au bout. L'équipe de Thomas Tuchel revient à trois points du podium. Liverpool est toujours bloqué à la septième place.