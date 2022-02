L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, a répondu aux propos tenus par Pierre-Emerick Aubameyang après son transfert à Barcelone et qui l’incriminent. Le Gabonais avait insisté dernièrement sur le fait que la fin de son séjour à Arsenal était due exclusivement à un problème avec l'entraîneur espagnol, lequel l’a écarté de l'équipe première après qu’il ait manqué une séance d’entraînement suite à un voyage en France.

Arteta : « Je suis la solution, pas le problème »



Arteta n’a pas réagi à chaud à ce qu’a dit l’ancien stéphanois. Mais, il a fini par le faire. Calmement, sans hausser le ton mais en adressant un message clair à son ancien protégé : "C'est son opinion. C'est ce qu'il a dit et vous devez le respecter. Je suis très reconnaissant pour ce qu'il a apporté, les buts qu'il a marqués sont indéniables. Mais la façon dont je me vois dans cette relation est la solution, pas le problème".



Pour rappel, Aubameyang a quitté définitivement Arsenal lors du dernier jour du mercato hivernal pour signer en faveur de Barcelone. Sa situation du côté de l’Emirates Stadium étant devenue intenable, les responsables londoniens ont préféré le libérer complètement plutôt que de le garder et lui verser son salaire pour rien.