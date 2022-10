Remplaçant non utilisé, Ronaldo, a été filmé en train de sortir du tunnel à la 88e minute. Les images montrent Ronaldo marchant le long de la ligne de touche et regardant par-dessus son épaule alors que le match se poursuit derrière lui. Il a ensuite enlevé son dossard et son haut d'entraînement à manches longues pour retourner au vestiaire à Old Trafford.

Ten Hag va enfin agir

Ten Hag a tenu à minimiser l'incident, mais a révélé qu'il n'avait pas parlé à Ronaldo avant qu'il ne parte en trombe. "Il était là, je l'ai vu mais je n'ai pas parlé. Je m'en occuperai demain, pas aujourd'hui. Nous célébrons cette victoire et maintenant nous devons récupérer et un autre grand match samedi, Chelsea. La Premier League, c'est tellement excitant", a-t-il déclaré. "Je pense que vous voyez aujourd'hui que nous nous sommes développés et vous pouvez voir dans les dernières semaines que nous grandissons dans la saison et devenons plus proactifs dans et hors de la possession."