Crystal Palace cherche désespérément à s'attacher son ailier vedette Wilfried Zaha en plein intérêt d'Arsenal et de Chelsea. Zaha a grandi en tant que fan d'Arsenal tandis que Chelsea a dépensé plus d'argent en transferts que n'importe qui d'autre sous la direction de Todd Boehly cet été. Mais aucun des deux clubs londoniens n'a fait une offre qui puisse satisfaire Crystal Palace.

Zaha loin des Gunners

Au lieu de cela, Zaha a entamé sa 15e saison au total avec les Eagles, et il a frappé fort pour l'équipe de Patrick Vieira, marquant quatre buts en cinq matchs de Premier League jusqu'à présent. Pressé sur son avenir récemment, l'international ivoirien est resté calme. "Cela n'a pas été difficile du tout", a-t-il déclaré. "J'ai juste été concentré sur Palace à chaque match. Je suis allé à l'entraînement et j'ai apprécié. Nous nous comprenons très bien, tout le monde me comprend. C'est différent, c'est comme une famille ici."