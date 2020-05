Trent Alexander-Arnold, l'homme qui tombe à pic

Le mardi 15 août 2017 sur la pelouse d'Hoffenheim, un joueur de Liverpool s'est révélé : Trent Alexander-Arnold. Dans un des nombreux tours préliminaires de la Ligue des Champions, le jeune latéral a ouvert le score d'un magnifique coup-franc direct. Une réalisation qui a lancé les Reds sur le chemin d'une saison européenne incroyable. Seul le Real Madrid a su retarder d'un an le sacre continental de la formation dirigée par Jürgen Klopp. Mais le jeune Alexander-Arnold, personne n'a encore su l'arrêter.



Celui qui est sorti du bon centre de formation au bon moment a profité de la chance donnée aux jeunes par Jürgen Klopp pour s'imposer comme un modèle de régularité et d'efficacité au poste de latéral droit. Une opportunité que l'Anglais n'a pas laissé passer. Une force pour son club de toujours alors que ce poste est le maillon faible de nombreuses équipes. Avant même son 22eme anniversaire, TAA a déjà été impliqué sur 30 buts dans le championnat d'Angleterre. Un chiffre ahurissant pour un défenseur. Cette saison, seul Kevin De Bruyne a délivré plus de passes décisives que lui outre-Manche. Jamie Carragher en est même arrivé à se demander si une reconversion en milieu de terrain ne pouvait pas lui être favorable. Dans les colonnes du Guardian, l’intéressé avait répondu à cette éventualité sans fermer la porte. « Peut-être qu'un jour ça arrivera, qui sait ? Mais pour le moment, le manager a clairement décidé de me faire jouer au poste de latéral droit et c'est là où je vais jouer. Je veux juste jouer au football. Si le coach décide de m'utiliser au milieu ou en attaque, je le ferais. »

La quatrième roue du bolide mené par Mané-Firmino-Salah

Si un repositionnement n'est pas à exclure, il reste peu probable. Même si Trent Alexander-Arnold possède de nombreuses qualités pour briller au milieu de terrain, son style de jeu convient parfaitement à la philosophie des champions d'Europe. Dans un système où les ailiers rentrent vers l'axe du terrain, le latéral droit a toute la place pour s'exprimer dans un rôle aussi bien offensif que défensif. Son activité, sa lecture du jeu et sa faculté pour prendre les espaces font de l'Anglais un incroyable atout offensif malgré son positionnement défensif. Une arme supplémentaire pour épauler un trio Mané-Firmino-Salah déjà impressionnant.



Celui qui a grandi en admirant Steven Gerrard excelle dans l'art de déposer le ballon où il le faut pour faire marquer ses coéquipiers. Sur coups de pied arrêtés comme sur les centres. Une incroyable force pour ce joueur aux airs de couteau-suisse. S'il a une efficacité offensive remarquée, son rendement défensif est remarquable avec un nombre de tacles réussis très élevé. Le sixième du trophée Kopa 2018 est devenu une véritable référence à son poste. Il est surtout le joueur parfait pour Jürgen Klopp. Un joueur actif, polyvalent et qui s'intègre parfaitement au gegen-pressing prôné par le gourou allemand. L'archétype du latéral moderne et même un « talent comme il n'y en a qu'un par génération » d'après le Daily Star. Des louanges méritées pour celui qui était encore un quasi-inconnu le 14 août 2017.