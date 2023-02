Tottenham : Rodrigo Bentancur absent des terrains jusqu'en fin de saison

Terrible nouvelle pour Rodrigo Bentancur. Le milieu de terrain uruguayen de Tottenham vient ainsi d'avoir la confirmation que sa saison 2022-2023 était bel et bien terminée. Victime d'une rupture des ligaments croisés d'un genou, le joueur des Spurs va être absent au minimum pendant six mois et il ne pourra donc plus fouler les pelouses de Premier League jusqu'au terme de cet exercice en cours. Comme confirmé par son club ce lundi, le milieu de la Céleste va devoir être sur la touche pendant de très nombreux mois, lui qui était sorti en pleurs lors de la seconde période face à Leicester ce week-end.

Bentancur absent jusqu'en fin de saison

Cette énorme absence va forcer Antonio Conte à revoir son système et surtout à trouver un remplaçant à l'Uruguayen. Buteur lors de la large défaite des Spurs face aux Foxes (4-1), Bentancur était un élément important du onze de départ de Tottenham et le coach italien va maintenant devoir dégoter un remplaçant, alors que se profile demain soir le 8e de finale aller de la Ligue des Champions face au Milan AC à San Siro. Tandis qu'Yves Bissouma est toujours absent suite à une opération à la cheville gauche, Conte doit trouver des solutions et pourrait proposer un milieu de terrain assez original demain soir. Bentancur va lui tâcher de récupérer au mieux de cette terrible blessure afin de revenir au plus vite sur les terrains.