José Mourinho a affirmé que les problèmes de blessures persistants de Gareth Bale au cours des deux dernières saisons lui avaient laissé des séquelles mentales de nature à l'empêcher de retrouver sa forme à Tottenham. L'ancien attaquant du Real Madrid a eu du mal à s'adapter chez les Spurs après son retour à Londres lors du mercato d'été, mais a réussi à rebondir en 2021, affichant une forme insolente, lui qui ridiculise actuellement les attaquants du Real Madrid avec ses stats.

"Des séquelles psychologiques"

"J'ai trouvé des cicatrices psychologiques [sur Bale]", a déclaré Mourinho à BBC Sport. "Quand vous avez deux saisons avec beaucoup de blessures, je pense que ce n'est pas une question de cicatrices musculaires mais de cicatrices psychologiques - cela apporte des peurs et de l'instabilité. Il y a un moment où vous travaillez très bien et tout le monde autour de vous donne tout ce qu'il peut, il y a un moment où cette barrière psychologique doit être brisée. Et il l'a fait. C'était lui, pas nous. Nous l'avons juste soutenu." Bale a marqué sept buts toutes compétitions confondues en 2021 et s'est progressivement imposé dans la formation de départ de Mourinho.